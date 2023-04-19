РФ применяет секретное оружие против Starlink в Украине – The Washington Post

Starlink жизненно необходимы для украинских военных, которые используют их для связи на поле боя и передачи разведывательных данных.

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Оккупанты пытаются перекрыть доступ к интернету Starlink / Фото 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна, ua.depositphotos.com

Страна-агрессор Россия пытается перекрыть доступ украинских войск к интернету через спутниковую связь Starlink. Для этого вероятно используются комплексы "Тобол". Один из них расположен под Москвой, один - вблизи Крыма и еще один - в Калининграде. Они являются ближайшими к Украине, что делает их пригодными для атаки украинских средств связи. Об этом пишет американское издание The Washington Post со ссылкой на секретный доклад разведки США.

По данным издания, Москва месяцами экспериментировала со своими системами радиоэлектронной борьбы "Тобол", пытаясь нарушить передачу данных Starlink в Украине.

Программа, "якобы разработанная для защиты спутников Кремля, может быть применена для атаки на спутники, которые используют его противники".

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Компания SpaceX, которой принадлежит Starlink, отказалась от комментариев.

Прошлой весной Маск кратко прокомментировал попытки Кремля атаковать эту технологию, отметив, что, хотя Starlink продемонстрировал свою устойчивость к таким попыткам "глушения и взлома", россияне, похоже, активизируют свои усилия.

Представитель Министерства обороны Украины Константин Жура, заявил, что официальные лица в Киеве знают об усилиях России и "принимают меры для их нейтрализации".

Посольство России в Вашингтоне не ответило на запрос о комментарии.

Starlink жизненно необходимы для украинских военных, которые используют их для связи на поле боя и передачи разведывательных данных. Российские войска выводят из строя другие средства связи, в том числе радиостанции и мобильные телефоны, но спутниковые сигналы труднее перебить.

Украинские войска сообщали о нарушениях связи в октябре 2022 года во время успешных контрнаступлений на юге и востоке. Тогда было предположение, что SpaceX ограничила доступ к интернету в этих районах, чтобы россияне не могли им пользоваться.

Остается непонятным, были ли перебои в работе Starlink, о которых сообщалось в Украине, результатом российских экспериментов с "Тоболом" или другими средствами глушения, например "Тирада-2".

Аналитики обнаружили по меньшей мере семь комплексов "Тобол" в России, все они расположены рядом с объектами, которые используются для отслеживания спутников.

Скандал с Илоном Маском и отключением Starlink в Украине

Правительства таких стран, как США и Франция, оплатили поставки терминалов Starlink в дополнение к тем, что были профинансированы SpaceX в частном порядке.

14 октября 2022 года стало известно, что SpaceX якобы обратилась в Пентагон с призывом финансировать ежемесячно услуги Starlink в Украине. В письме компания заявила о том, что не может "в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени".

В Пентагоне тогда подтвердили, что обсуждают финансирование Starlink в Украине после обращения Маска.

По данным издания CNN, в Украине в конце октября было отключено 1300 военных спутниковых терминалов Starlink из-за проблем с финансированием.

24 октября американский миллиардер Илон Маск отказался от своих слов и заявил, что SpaceX не отключила бы работу спутникового интернета для терминалов Starlink в Украине, даже если бы Пентагон отказался его финансировать.

Собеседник Politico сказал, что в Пентагоне существует мало уверенности в том, что Маску можно доверять. Это заставляет ведомство искать способ сохранить работу Starlink или соответствующий резервный вариант в Украине в обозримом будущем.

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