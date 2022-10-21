"Украина контактирует с Маском": Резников поставил точку в скандале вокруг Starlink

Украина договорилась с Илоном Маском по SpaceX / скриншот

Министр обороны Алексей Резников заявил о том, что Украина решила проблему с обслуживания терминалов спутниковой связи SpaceX.

Сейчас есть по меньшей мере три источника для его финансирования. Об этом он сообщил в комментарии Politico.

Глава Минобороны отметил, что для решения проблемы Киев вышел на прямую связь с основателем SpaceX Илоном Маском.

Он уточнил, что контактировать с американским миллиардером будет министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Он отвечает за цифровизацию и имеет прямую связь с Илоном Маском. У них личное общение и Михаил очень положительно оценил ситуацию во время их последнего обсуждения этого вопроса", – заявил Резников.

По его словам, Украина имеет сразу несколько источников финансирования услуг спутниковых интернет-терминалов Starlink: Пентагон, Европа и частные доноры.

"Независимо от финансирования Украина продолжит общение на техническом уровне с компанией Маска", – добавил глава Минобороны.

Напомним, ранее Маск сделал скандальное заявление по Крыму. Американский миллиардер предложил Украине сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным и уступить стране-агрессорке Крым.

На этом Маск не остановился и уже 6 октября сделал новое скандальное заявление. Комментируя ситуацию в нашем государстве, Маск заявил, что якобы "в восточных регионах большинство населения отдает предпочтение России".

14 октября стало известно, что SpaceX якобы обратилась в Пентагон с призывом финансировать ежемесячно услуги Starlink в Украине.

В письме компания заявила о том, что не может "в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени".

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