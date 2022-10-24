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SpaceX не выключит Starlink для Украины даже при отказе Пентагона платить - Маск

24 октября 2022, 10:55

Илон Маск обеспечит работу Starlinks в Украине.

Илон Маск
Илон Маск сделал новое заявление о работе Starlink в Украине / Скриншот

SpaceX не отключила бы работу спутникового интернета для терминалов Starlink в Украине, даже если бы Пентагон отказался его финансировать, заявил американский миллиардер Илон Маск.

"Прежде чем Пентагон направил ответ, я сказал Михаилу Федорову, что SpaceX не выключит Starlink, даже если Министерство обороны США откажется предоставить финансирование", - написал он в Twitter.

При этом в комментариях вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров подтвердил его слова.

"Благодарю Илона Маска. Перед всеми разговорами о финансировании ты подтвердил мне, что в любом случае обеспечите работу Starlinks в Украине. Это было критически важно для Украины. Мы тебе благодарны", - написал министр.

"Всегда пожалуйста!" – ответил ему Маск.

маск

Напомним, ранее Маск сделал скандальное заявление по Крыму. Американский миллиардер предложил Украине сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным и уступить стране-агрессорке Крым.

На этом Маск не остановился и уже 6 октября сделал новое скандальное заявление. Комментируя ситуацию в нашем государстве, Маск заявил, что якобы "в восточных регионах большинство населения отдает предпочтение России".

14 октября стало известно, что SpaceX якобы обратилась в Пентагон с призывом финансировать ежемесячно услуги Starlink в Украине.

В письме компания заявила о том, что не может "в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени".

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SpaceX Илон Маск Михаил Федоров Starlink
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