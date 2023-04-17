ВСУ пойдут в контрнаступление 30 апреля: СМИ узнали секретную дату из утечки Пентагона

Опубликованные данные о дате наступления базируются на перехвате телефонных разговоров.

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Опубликована дата начала контрнаступления ВСУ / Коллаж фото Украинская добровольческая армия, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

В Пентагоне ожидают, что запланированное контрнаступление Вооруженных сил Украины начнется 30 апреля.

Об этом идет речь в материале авторитетного американского издания Newsweek. При этом журналисты ссылаются на данные, полученные после "слива" документов Пентагона.

Согласно данным из утечек Пентагона, "поставки и поддержка направляются в Украину в преддверии украинского наступления, запланированного на 30 апреля".

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По данным, полученным в разведке, опубликованные данные о дате наступления базируются на перехвате телефонных разговоров и скорее всего являются "настоящим секретом", а не фейком.

Авторы напомнили, что по опубликованным документам за 28 февраля говорится о наращивании боевой мощи Украины перед наступлением, намеченным якобы на 30 апреля.

При этом Newsweek также приводит расчет числа техники и вооружений, необходимых для наступления 9 бригад ВСУ:

253 танка;

381 механизированную машину;

480 моторизованных машин;

147 артиллерийских орудий;

571 бронированного HMMWV.

Подготовка контрнаступления ВСУ

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил о том, что ВСУ пойдут в контрнаступление на новой технике.

Министр обороны пояснил, что экипажи должны быть подготовлены для взаимодействия в составе целого подразделения, например танкового батальона: "Потому что у них задача – выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом".

Напомним, заместитель главы Королевского института объединенных служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявил о том, что война в Украине вряд ли закончится скоро и может продолжаться в 2024 году.

Он уверен в необходимости поддержки Западом контрнаступления Украины для того, чтобы украинские защитники были хорошо подготовлены к ведению долгой войны в следующем году.

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