ВСУ пойдут в контрнаступление 30 апреля: СМИ узнали секретную дату из утечки Пентагона

В Пентагоне ожидают, что запланированное контрнаступление Вооруженных сил Украины начнется 30 апреля.
Об этом идет речь в материале авторитетного американского издания Newsweek. При этом журналисты ссылаются на данные, полученные после "слива" документов Пентагона.
Согласно данным из утечек Пентагона, "поставки и поддержка направляются в Украину в преддверии украинского наступления, запланированного на 30 апреля".
По данным, полученным в разведке, опубликованные данные о дате наступления базируются на перехвате телефонных разговоров и скорее всего являются "настоящим секретом", а не фейком.
Авторы напомнили, что по опубликованным документам за 28 февраля говорится о наращивании боевой мощи Украины перед наступлением, намеченным якобы на 30 апреля.
При этом Newsweek также приводит расчет числа техники и вооружений, необходимых для наступления 9 бригад ВСУ:
- 253 танка;
- 381 механизированную машину;
- 480 моторизованных машин;
- 147 артиллерийских орудий;
- 571 бронированного HMMWV.
Подготовка контрнаступления ВСУ
Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил о том, что ВСУ пойдут в контрнаступление на новой технике.
Министр обороны пояснил, что экипажи должны быть подготовлены для взаимодействия в составе целого подразделения, например танкового батальона: "Потому что у них задача – выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом".
Напомним, заместитель главы Королевского института объединенных служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявил о том, что война в Украине вряд ли закончится скоро и может продолжаться в 2024 году.
Он уверен в необходимости поддержки Западом контрнаступления Украины для того, чтобы украинские защитники были хорошо подготовлены к ведению долгой войны в следующем году.
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