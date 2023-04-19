В ВСУ сказали, почему затихли массированные ракетные удары: "РФ перешла на бюджетный вариант для атак"

Российские оккупанты использовали на удары по Украине фактически весь стратегический запас ракет, поэтому были вынуждены перейти на более дешевый способ атак.

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В ВСУ сказали, почему прекратились массированные ракетные удары/ Минобороны РФ, скрин

Страна-агрессор Россия фактически поставила на паузу массированные ракетные удары по территории Украины, а стратегическую авиацию рассредоточила по разным аэродромам.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. Он отметил, что российские захватчики рассредоточили свои самолеты с аэродрома в Энгельсе после того, как там произошли взрывы.

Игнат подчеркнул, что страна-оккупант РФ использовала на удары по Украине практически весь свой запас ракет.

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"Понятно, что ракеты, которые они выбросили по нашей инфраструктуре – это весь стратегический потенциал, весь фактически запас. Напомню, примерно 750 крылатых ракеты были уничтожены, плюс считаем те, что попали. То есть имеем более 850 ракет, которые противник применил по нашей инфраструктуре", – рассказал спикер Воздушных сил ВСУ.

Поэтому, по его словам, российская оккупационная армия сейчас перешла на "более бюджетный вариант для атак" – они бьют по украинским территориям управляемыми авиабомбами.

Также Игнат добавил, что российские оккупанты из-за недостаточного количества вооружения и боеприпасов вынуждены доставать устаревшие запасы.

Угроза ракетных ударов РФ по Украине

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов отмечал, что целью ракетных атак России весной и летом станет транспортная инфраструктура. Он отметил, что Россия сейчас сосредотачивается на ударах в прифронтовой зоне.

Также Жданов отмечал: российские оккупанты поняли, что с помощью ракетных ударов не в состоянии "погасить" энергетическую систему Украины. Он подчеркнул, что, согласно данным открытых источников, в РФ осталось не более 450 ракет всех типов, поэтому Россия может изменить характер ударов по Украине.

В то же время полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан отмечал, что российские оккупационные войска к осени этого года могут накопить до 2,5 тысяч ракет. Тому осенью могут снова начаться массированные вражеские атаки. Полковник запаса подчеркнул, что россияне могут сейчас вообще перестать бить ракетами по Украине, а просто собирать их на осень.

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