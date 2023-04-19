УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В ВСУ сказали, почему затихли массированные ракетные удары: "РФ перешла на бюджетный вариант для атак"

Алёна Воронина
19 апреля 2023, 11:10 обновлено 19 апреля, 11:12
37
Российские оккупанты использовали на удары по Украине фактически весь стратегический запас ракет, поэтому были вынуждены перейти на более дешевый способ атак.
Запуск российской ракеты Калибр, Юрий Игнат
В ВСУ сказали, почему прекратились массированные ракетные удары/ Минобороны РФ, скрин

Страна-агрессор Россия фактически поставила на паузу массированные ракетные удары по территории Украины, а стратегическую авиацию рассредоточила по разным аэродромам.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. Он отметил, что российские захватчики рассредоточили свои самолеты с аэродрома в Энгельсе после того, как там произошли взрывы.

Игнат подчеркнул, что страна-оккупант РФ использовала на удары по Украине практически весь свой запас ракет.

видео дня

"Понятно, что ракеты, которые они выбросили по нашей инфраструктуре – это весь стратегический потенциал, весь фактически запас. Напомню, примерно 750 крылатых ракеты были уничтожены, плюс считаем те, что попали. То есть имеем более 850 ракет, которые противник применил по нашей инфраструктуре", – рассказал спикер Воздушных сил ВСУ.

Поэтому, по его словам, российская оккупационная армия сейчас перешла на "более бюджетный вариант для атак" – они бьют по украинским территориям управляемыми авиабомбами.

Также Игнат добавил, что российские оккупанты из-за недостаточного количества вооружения и боеприпасов вынуждены доставать устаревшие запасы.

Угроза ракетных ударов РФ по Украине

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов отмечал, что целью ракетных атак России весной и летом станет транспортная инфраструктура. Он отметил, что Россия сейчас сосредотачивается на ударах в прифронтовой зоне.

Также Жданов отмечал: российские оккупанты поняли, что с помощью ракетных ударов не в состоянии "погасить" энергетическую систему Украины. Он подчеркнул, что, согласно данным открытых источников, в РФ осталось не более 450 ракет всех типов, поэтому Россия может изменить характер ударов по Украине.

В то же время полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан отмечал, что российские оккупационные войска к осени этого года могут накопить до 2,5 тысяч ракет. Тому осенью могут снова начаться массированные вражеские атаки. Полковник запаса подчеркнул, что россияне могут сейчас вообще перестать бить ракетами по Украине, а просто собирать их на осень.

Вас также может заинтересовать:

война в Украине ракета вторжение России ракетный удар Юрий Игнат
Реклама

Главное за день

В ВСУ сказали, почему затихли массированные ракетные удары: "РФ перешла на бюджетный вариант для атак"

В ВСУ сказали, почему затихли массированные ракетные удары: "РФ перешла на бюджетный вариант для атак"

11:10 Украина
Армия будет держать Бахмут, чтобы не допустить движения войск России в другие города – ВСУ

Армия будет держать Бахмут, чтобы не допустить движения войск России в другие города – ВСУ

09:52 Украина
Первые 24 часа контрнаступления ВСУ могут стать решающими: в США назвали главные факторы успеха

Первые 24 часа контрнаступления ВСУ могут стать решающими: в США назвали главные факторы успеха

07:51 Мир
Все главные новости

Последние новости

11:25

Какие комплименты нельзя говорить женщине: семь опасных фраз

11:18

Был на самом переднем крае фронта: под Бахмутом погиб участник одесского Майдана

11:13

Загадка фильмов "Ангелы Чарли": кем был тот самый Чарли и как сейчас выглядят агенты

11:10

В ВСУ сказали, почему затихли массированные ракетные удары: "РФ перешла на бюджетный вариант для атак"Видео

10:57

Ретроградный Меркурий 21 апреля - 15 мая 2023: Овнам - деньги, Львам - задержки, Скорпионам - дежавюВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

10:47

Умер популярный украинский артист

10:23

"Сидел на полу и истерически плакал": в Сети рассказали о нервном срыве у Путина

10:14

"Путин – самый богатый человек в мире": в СМИ озвучили состояние диктатора РФВидео

09:52

Армия будет держать Бахмут, чтобы не допустить движения войск России в другие города – ВСУВидео

Реклама
09:45

Чем полезен молодой лук: несколько причин, по которым его нужно употреблять регулярно

09:12

Украина разрабатывала контрнаступление 2 месяца совместно с США: Пионтковский рассказал подробностиВидео

08:53

"Много скандалов, мы не можем переделать законы": в ВСУ заявили, что мобилизация продолжаетсяВидео

08:16

Есть только два человека в России, с которыми Запад готов вести переговорымнение

08:11

Дома его не дождалась невеста: на фронте погиб выпускник КиМУ Василий Матийчук

07:51

Первые 24 часа контрнаступления ВСУ могут стать решающими: в США назвали главные факторы успехаВидео

07:42

РФ применяет секретное оружие против Starlink в Украине – The Washington Post

06:48

В Одессе и области прогремели взрывы, оккупанты атаковали регион дронами: что известноФото

06:20

"Совок" - это чума, сколько бы ни лечились последствия - следы заметны всегдамнение

04:10

Как узнать самый большой человеческий страх по знаку зодиака: для каждого свой ответВидео

03:30

Украинские беспилотники могут достать до многих интересных объектов в глубине РФ - экспертВидео

Реклама
03:20

Сочные котлеты, от которых вся семья ахнет: всего 50 мл секретной воды добавьте в фарш - рецептВидео

03:10

В прозрачной блузе и бесстыдном мини: Дженна Ортега показала свои "домашние" фото

02:50

"Повар Путина" слетел с катушек: Пригожину готовят Новичок или автокатастрофу – эксперт

02:15

Зачем в правый карман кладут имбирь: деньги домой потекут рекой

01:32

Можно ли дарить 3, 7, 10 или 13 роз и что это означает

00:51

Почему нельзя трогать ветки яблони 19 апреля: приметы и очень строгие запретыВидео

00:46

"У Баскова все получалось с этими бабушками": в России узнали, на ком женится путинистВидео

00:40

Зачем жарить хозяйственное мыло на сковороде: ошеломительный фокус от хитрых хозяек

00:30

В ближайшее время Путин может остановить войну против Украины: Свитан удивил прогнозомВидео

00:22

На что нельзя жаловаться: шесть вещей, на которые лучше не пенять

00:11

"Нужно сделать еще больше": Столтенберг призвал помочь ВСУ с оружием для контрнаступленияВидео

18 апреля, вторник
23:54

Видео впечатляет: Киркоров обновил себе попуВидео

23:16

"Россияне выдыхаются": в ближайшие недели армия РФ может остановить наступление на Бахмут - СвитанВидео

23:06

Почему 20 апреля самый мистический день в году: приметы и что нельзя делатьВидео

22:56

Поэт и воин Павел Вышебаба развелся с супругой: "Пополнили статистику разорванных браков"Видео

22:44

"Установлены другие факты издевательств": скандал с избиением срочника набирает обороты

22:27

Следующие недели будут критическими для Украины - Белый домВидео

21:45

Получил смертельное ранение: в тяжелых боях за Украину погиб известный рок-музыкантВидео

21:32

Война в Украине закончится в очень близком будущем - БудановВидео

21:31

"Вывалила все": россияне в ужасе от выходки Наташи КоролевойВидео

Реклама
21:25

Вы будете удивлены: как по месяцу рождения определить точную жизненную проблемуВидео

21:09

"Укрепляет мир во всем мире": глава Минобороны Китая возмутил циничным заявлением о ПутинеВидео

20:53

"Оно уже хочется": Positiff готовится к свадьбе с загадочной избранницейВидео

20:45

Погиб в бою: оккупанты убили экс-нардепа Олега БарнуВидео

20:17

"Он умер. Дышать перестал": Настя из Славянска рассказала, как в одно мгновение потеряла мужа и сынаВидео

20:14

Невероятная головоломка: найти лишнюю букву за 10 секунд смогут лишь люди с высоким IQВидео

20:05

300 гривен каждый месяц: кому из пенсионеров будут доплачивать в УкраинеВидео

19:46

"Обстоятельства сыграли против нас": Андрей Данилко не смог уехать из УкраиныВидео

19:20

"Выведи войска": у Зеленского опозорили Лаврова за подлое заявление о войне в УкраинеВидео

19:20

Россия никогда не сможет восстановить свой потенциалмнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять