Предлагал "переговоры" и "сдачу Крыма": президент Бразилии осудил нападение РФ на Украину

США раскритиковали президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силву за подыгрывание агрессору России, после чего ему пришлось немного "переобуться".

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Лула да Силва осудил нападение России на Украину / Коллаж ua.depositphotos.com, facebook.com/Lula

Бразильский президент Луис Инасиу да Силва решил осудить нарушение страной-агрессором Россией территориальной целостности Украины после того, как в США раскритиковали его так называемую "мирную инициативу" по завершению российско-украинской войны. При этом он по-прежнему настаивает на своей, дескать, "переговорной инициативе" по так называемой "группе нейтральных стран".

Как сообщает The Guardian, Лула на пресс-конференции по итогам встречи с румынским президентом Клаусом Йоханнесом сказал, что осуждает военное вторжение агрессора России в Украину.

Такое заявление он сделал после обвинения в адрес США в якобы "затягивании боевых" действий в Украине и ответной критики его риторики со стороны Вашингтона. Штаты назвали его слова пророссийскими.

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При этом да Силва подчеркнул, что он продолжает считать возможным достижение мира между Киевом и Москвой путем, дескать, "дипломатических усилий группы нейтральных стран".

Напомним, 16 апреля, бразильский президент Луис Инасиу да Силва выступил с инициативой о создании "формата мирных переговоров между Украиной и Россией" и указал в качестве потенциальных участников диалога Китай и ОАЭ.

В Министерстве иностранных дел Украины в ответ на слова Лулы заявили, что уравнивание жертвы и агрессора и обвинение Запада в поощрении войны некорректно. В МИД пригласили да Силву в Украину, чтобы он сам увидел последствия российской военной агрессии.

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Президент Бразилии предлагал Украине "отказаться от Крыма"

В начале апреля бразильский президент Луис Инасиу да Силва, дескать, "призвал Украину отказаться от Крыма", чтобы закончить войну с агрессором Россией. Примечательно, что он также скептически оценил возможности РФ захватить Украину.

Представитель МИД Украины Олег Николенко подчеркнул, что Киев не торгует своими территориями. Нет никаких причин для того, чтобы Украина отдавала свои земли.

Война России против Украины: