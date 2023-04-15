Освобождение Крыма должно начаться с разрушения Крымского моста - Свитан

Поставки вооружений для российской оккупационной армии идут через Крымский мост и очень быстро попадают на херсонское направление.

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Крымский мост нужно разрушить, уверен Роман Свитан / скриншот YouTube

Освобождение аннексированного Крыма должно начаться с уничтожения Крымского моста. Об этом в интервью Главреду рассказал полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

По его словам, с военной точки зрения, "вопрос с Крымским мостом надо было решать еще вчера".

"Был удар по Феодосии, но надо было чуточку дотянуть и нанести удар по Крымскому мосту. Чем раньше мы уничтожим этот мост, тем лучше. Потому что поставки вооружений идут с Тамани через этот мост, через Крым и очень быстро попадают на херсонское направление", - объяснил он.

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Свитан добавил, что оптимальный вариант – уничтожить Крымский мост и начать контрнаступление из-под Херсона на Армянск и Крым.

"В общем, самый оптимальный вариант – начинать с уничтожения моста. Как только у нас появится возможность, мы его тут же должны разрушить", - резюмировал полковник запаса.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Взрыв на Крымском мосту

8 октября 2022 года на незаконно построенном страной-оккупантом Россией Крымском мосту случился взрыв.

Сообщалось, что произошла детонация взрывчатки, которая, вероятно, была заложена в грузовик. В результате часть дорожного покрытия Крымского моста обрушилась.

В СМИ писали, что подрыв Крымского моста – это специальная операция Службы безопасности Украины. Однако официально спецслужба и Киев сведения не подтверждали. Детали операции в СБУ рассказали только в конце декабря.

В МВД Украины отмечали, что оккупанты России смогут восстановить дорожное покрытие на Крымском мосту как минимум лишь через 3-5 месяцев. В ведомстве подчеркнули – заявления захватчиков о быстром восстановлении полотна эстакады являются ложными.

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