УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Освобождение Крыма должно начаться с разрушения Крымского моста - Свитан

Анна Ярославская
15 апреля 2023, 02:20
23
Поставки вооружений для российской оккупационной армии идут через Крымский мост и очень быстро попадают на херсонское направление.
Крымский мост, Роман Свитан
Крымский мост нужно разрушить, уверен Роман Свитан / скриншот YouTube

Освобождение аннексированного Крыма должно начаться с уничтожения Крымского моста. Об этом в интервью Главреду рассказал полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

По его словам, с военной точки зрения, "вопрос с Крымским мостом надо было решать еще вчера".

"Был удар по Феодосии, но надо было чуточку дотянуть и нанести удар по Крымскому мосту. Чем раньше мы уничтожим этот мост, тем лучше. Потому что поставки вооружений идут с Тамани через этот мост, через Крым и очень быстро попадают на херсонское направление", - объяснил он.

видео дня

Свитан добавил, что оптимальный вариант – уничтожить Крымский мост и начать контрнаступление из-под Херсона на Армянск и Крым.

"В общем, самый оптимальный вариант – начинать с уничтожения моста. Как только у нас появится возможность, мы его тут же должны разрушить", - резюмировал полковник запаса.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Взрыв на Крымском мосту

8 октября 2022 года на незаконно построенном страной-оккупантом Россией Крымском мосту случился взрыв.

Сообщалось, что произошла детонация взрывчатки, которая, вероятно, была заложена в грузовик. В результате часть дорожного покрытия Крымского моста обрушилась.

В СМИ писали, что подрыв Крымского моста – это специальная операция Службы безопасности Украины. Однако официально спецслужба и Киев сведения не подтверждали. Детали операции в СБУ рассказали только в конце декабря.

В МВД Украины отмечали, что оккупанты России смогут восстановить дорожное покрытие на Крымском мосту как минимум лишь через 3-5 месяцев. В ведомстве подчеркнули – заявления захватчиков о быстром восстановлении полотна эстакады являются ложными.

Другие новости:

война в Украине аннексия Крыма Крымский мост новости Украины новости Крыма война России и Украины Роман Свитан
Реклама

Главное за день

"РФ достались склады авиабомб от СССР": Жданов сказал, каким регионам грозит наибольшая опасность

"РФ достались склады авиабомб от СССР": Жданов сказал, каким регионам грозит наибольшая опасность

03:10 Украина
ВСУ контролируют пятую часть Бахмута - экс-боец "Айдара"

ВСУ контролируют пятую часть Бахмута - экс-боец "Айдара"

22:29 Украина
"Входим в очень сложный период": РФ пытается расшатать ситуацию внутри Украины - Данилов

"Входим в очень сложный период": РФ пытается расшатать ситуацию внутри Украины - Данилов

22:29 Украина
Все главные новости

Последние новости

03:10

"РФ достались склады авиабомб от СССР": Жданов сказал, каким регионам грозит наибольшая опасность

02:20

Освобождение Крыма должно начаться с разрушения Крымского моста - СвитанВидео

01:35

Политический эксперт спрогнозировал, решится ли Лукашенко нападать на УкраинуВидео

00:55

Что должно быть в гардеробе весна 2023: 8 модных вещей, которые подчеркнут ваш хороший вкус

00:27

Как приготовить фантастический печеночный паштет: безумные секреты, которые приведут в восторг

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

14 апреля, пятница
23:58

"Российские власти начинают паниковать": Подоляк прокомментировал отмену парадов в РФ к 9 маяВидео

23:29

Жданов рассказал, может ли Россия удивить Украину новыми видами вооруженияВидео

22:29

ВСУ контролируют пятую часть Бахмута - экс-боец "Айдара"Видео

22:29

"Входим в очень сложный период": РФ пытается расшатать ситуацию внутри Украины - ДаниловВидео

Реклама
21:50

Пасха 2023: 10 самых строгих запретов в большой праздник - приметы 16 апреляВидео

21:40

"Надо поставить жирную точку": Пригожин требует от Путина закончить войну в УкраинеВидео

21:28

Великая суббота 2023: 2 самых строгих запрета перед Пасхой - приметы 15 апреляВидео

21:23

У Бахмута погиб взводный Иностранного легиона: у польского добровольца остались четверо детей

21:12

Что мешает женщинам выглядеть моложе: 5 "смертных грехов", которые портят макияж

21:01

"Украинское командование не жалеет жизни военных": Маляр рассказала о волне фейков РФВидео

20:50

"Постоянно уничтожать оккупантов": Зеленский поставил задачу контрштурмовой работы

20:07

Там много погибших: появились новые подробности ракетного удара по СлавянскуФотоВидео

19:55

Штурм "вагнеровцев" закончился бойней: в Бахмуте уничтожены и ранены 14 оккупантов

19:20

Это не впервые американцы профукали юного московского агентамнение

19:02

Иван Яковина: Предвыборная программа Путина "Война не закончится никогда"Видеоблоги

Реклама
18:51

Спецназ бросали в "мясорубку": ВСУ уничтожили большую часть элитных войск РФ – WP

18:51

"Терактов не избежать": Подоляк предупредил мир о последствиях неправильной финализации войны с РФВидео

18:24

Кто по гороскопу трудоголик: 3 самых усидчивых знака зодиака

18:16

Чем подкормить перцы, чтобы был хороший урожай: простые советы для дачников

18:07

"Потери просто колоссальные": Череватый заявил, что вскоре произойдет полная ликвидация "вагнеровцев"Видео

17:59

Несколько квартир "стерли" российские снаряды: оккупанты безжалостно обстреляли СлавянскФотоВидео

17:57

Оккупантам готовят ловушку: решающего контрнаступления ВСУ ждут в 2024 году — Bloomberg

17:42

"В полтора раза больше": ВСУ превосходят россиян в живой силе - СвитанВидео

17:15

"Вы узнаете первыми": Каменских рассказала, верит ли в измену Потапа и планирует ли разводВидео

17:05

Крым вернется в Украину: "будем использовать любое оружие" - ДаниловВидео

16:55

В МИД раскрыли вероятный сценарий освобождения Крыма

16:19

Война в Украине может длиться несколько лет: Польша удивила заявлениемВидео

16:18

Зачем жарить лавровый лист: деньги домой потекут рекой

16:14

Почему нельзя ставить зеркало напротив окна: есть риск навлечь беду

16:10

"Отстаньте от Аллы, от Галкина": Вайкуле прямо ответила, жертвует ли Пугачева на нужды ВСУ

16:04

Как быстро растет лимон из косточки: правила выращивания экзотики дома

15:56

"Украинцы держат мирное небо над Будапештом": в МИД ответили на циничный выпад Орбана

15:47

"Приглашали россиян в Украину": политолог указал на двойные стандарты украинских пиарщиков актуально

15:08

Favbet Foundation передал ВСУ внедорожник на донецкое направление

14:59

Жданов спрогнозировал, ударят ли русские по Украине ракетами во время Пасхи

Реклама
14:58

Ответ нужно дать за 7 секунд: какая женщина настоящая мама мальчикаВидео

14:50

Под угрозой несколько городов: Жданов назвал вероятные цели ракетных ударов РФ

14:36

"А крейсер "Москва" почему не подняли?": в ОП потроллили РФ за поднятие по тревоге Тихоокеанского флота

14:20

В пасхальную корзинку смотреть будут все: как покрасить яйца в желтый и синий цветВидео

13:57

Как правильно варить кускус: 3 важных правила для вкусного результата

13:29

"К сожалению, это надолго": завершение войны в Украине зависит от ресурсов, а в РФ их больше – ТаиповВидео

13:07

Почему нельзя вешать магниты на холодильник: 3 опасных причины

13:07

Конница и одна винтовка на двоих: Жданов – о том, как дальше будет воевать РоссияЭксклюзив

12:33

"До осени мы Крым точно освободим": Свитан рассказал об освобождении полуострова силами ВСУ

12:06

Гороскоп Таро на неделю 17-23 апреля: Овну – испытания, Львам - ностальгия

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять