"Сбили спутник Притулы?": сеть взорвалась мемами после странных вспышек в Киеве

Украинцы начали шутить, якобы в столицу прилетели инопланетяне или украинская ПВО сбила спутник NASA.

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Сеть взорвалась мемами после того, как над Киевом заметили странную вспышку и услышали взрыв/ соцсети

Жители Киева около 22:00 в среду, 19 апреля, увидели яркую сине-зеленую вспышку в небе и след от падения странного объекта, после чего раздался звук взрыва. Через несколько минут после этого в столице Украины и Киевской области была объявлена воздушная тревога.

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко после этого события заявил, что вспышка и взрыв, по предварительной информации, связаны с падением на Землю космического спутника NASA. После этого в Воздушных силах ВСУ также отметили, что вспышки могло вызвать падение спутника или метеорита, при этом добавили, что информация уточняется.

Но в NASA вскоре после этого заявили, что причиной вспышек и взрыва не мог быть их спутник, ведь на тот момент он всё еще находился на орбите.

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В то же время пользователи соцсетей в такой ситуации сохранили свое чувство юмора и отреагировали на произошедшее множеством мемов и шуток. Украинцы шутили, якобы это могли быть инопланетяне или терминатор, который теперь бродит по столице. Также звучали другие комические "версии происшествия", мол, вспышка могла быть связана с тем, что украинская ПВО "сбила спутник, который летел на Землю".

Главред собрал подборку народного творчества на эту тему.

Мемы о вспышке и взрыве в Киеве/ соцсети

Мемы о вспышке и взрыве в Киеве/ соцсети

Мемы о вспышке и взрыве в Киеве/ соцсети

Мемы о вспышке и взрыве в Киеве/ соцсети

Мемы о вспышке и взрыве в Киеве/ соцсети

Мемы о вспышке и взрыве в Киеве/ соцсети

Мемы о вспышке и взрыве в Киеве/ соцсети

Мемы о вспышке и взрыве в Киеве/ соцсети

Мемы о вспышке и взрыве в Киеве/ соцсети

Мемы о вспышке и взрыве в Киеве/ соцсети

Мемы о вспышке и взрыве в Киеве/ соцсети

Мемы о вспышке и взрыве в Киеве/ соцсети

Мемы о вспышке и взрыве в Киеве/ соцсети

Странные вспышки и взрыв в Киеве

Жители Киева в среду, 19 апреля, около 22:00 увидели вспышки в небе, после чего услышали взрыв. В столице и Киевской области через несколько минут после этого объявили воздушную тревогу.

Глава КМВА Сергей Попко заявил, что яркое свечение воздушного объекта, по предварительной информации, было результатом падения космического спутника NASA на Землю. При этом он объяснил, что воздушную тревогу объявили для того, чтобы избежать жертв в результате падения обломков спутника. В Воздушных силах ВСУ также отметили, что, по предварительной информации, вспышки над Киевом вечером 19 апреля связаны с падением спутника или метеорита и добавили, что это уточняется.

Однако позже в NASA заявили, что вспышки в Киеве не связаны с падением их спутника, ведь на тот момент он всё еще находился на орбите.

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко после заявления NASA отметил, что пока до сих пор не установлено, что именно стало причиной ярких вспышек и взрыва над Киевом, причину будут определять специалисты. В то же время он подчеркнул, что в это время не было зафиксировано использования российскими оккупантами летательных аппаратов, также это не был удар вражескими ракетами.

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