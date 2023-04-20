УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Угроза единству Запада": планы Макрона и Китая по Украине вызвали опасения – Bloomberg

Андрей Ганчук
20 апреля 2023, 10:02 обновлено 20 апреля, 10:02
62
Украина не пойдет на любые так называемые "мирные инициативы", которые могут включать капитуляцию, агрессор Россия должна вывести войска, сказал Михаил Подоляк.
Макрон, Китай
На Западе сомневаются в том, что Китай может стать эффективным посредником между Украиной и Россией / Коллаж ua.depositphotos.com, Офис президента

Некоторые страны Европы не поддерживают инициативу президента Франции Эммануэля Макрона подключить Китай к возможным переговорам Украины и агрессора России. Европейцы не доверяют Пекину, который декларирует "дружбу с Москвой" и опасаются нарушения единства в вопросе войны. В Киеве заявили, что условием рассмотрения любой мирной инициативы является вывод российских оккупационных войск с территории Украины.

Как сообщает Bloomberg, некоторые страны-союзники Франции раскритиковали визит Макрона в Китай и его попытки подключить Си Цзиньпина к дипломатическому процессу завершения войны России против Украины. Они считают такую попытку преждевременной и опасаются подрыва единства.

В частности, стратегия президента Франции предполагает переговоры Киева и Москвы уже летом. Китай должен выступить одним из посредников. Работают над этим вопросом советники Макрона и Си Цзиньпина.

видео дня

Председатель комитета иностранных дел парламента Эстонии Марко Михкельсон выразил сомнение относительно эффективности возможного посредничества КНР.

"Макрон имеет дело именно с тем, с чем не должен иметь дело западный лидер. Откуда он берет тот факт, что Китаю можно доверять как честному посреднику в сложившейся ситуации?" – сказал он.

Кроме того, другие союзники также со скепсисом оценили возможную роль Китая из-за его "безграничной дружбы" с агрессором Россией.

Издание привело заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, который сказал, что Украина не собирается идти на невыгодные для себя компромиссы, а любой мирный план не должен подразумевать капитуляции.

"Можно выдвигать любые мирные инициативы, но в основе всего этого лежит главное - вывод российских войск. Если это положение включено, то это можно считать серьезным планом", - подчеркнул Михаил Подоляк.

"План Макрона" по завершению войны России против Украины

Глава КНР Си Цзиньпин по итогам визита президента Франции Эммануэля Макрона в Китай завил, что Пекин предложил Парижу выступить с инициативой "мирного политического плана" завершения войны России против Украины. Цзиньпин сказал, что Китай поддержит предложение Франции.

Американское агентство Bloomberg 18 апреля сообщило, что Макрон обратится к Китаю с просьбой поддержать план по переговорам Украины и России. Как утверждают журналисты, "план Макрона" предполагает начало диалога уже летом. Документ должен содержать долгосрочные гарантии безопасности для украинского государства.

Также журналисты отметили, что запуск переговоров зависит, в том числе, и от результатов контрнаступления ВСУ весной. Успех "обеспечит Киеву сильную позицию во время любых переговоров".

Представитель МИД Китая Ван Веньбин сказал, что Пекин поддерживает инициативы Макрона, направленные на завершение войны РФ против Украины путем переговоров. По его словам, позиция КНР по Украине "всегда была четкой и понятной".

Смотрите видео ТСН - КНР увиливает от переговоров Си Цзиньпина с Зеленским

Война России против Украины:

Эммануэль Макрон новости Китая война России и Украины мирные переговоры с Россией
Реклама

Главное за день

"Угроза единству Запада": планы Макрона и Китая по Украине вызвали опасения – Bloomberg

"Угроза единству Запада": планы Макрона и Китая по Украине вызвали опасения – Bloomberg

10:02 Мир
Это был не спутник и не ПВО: в КГВА прокомментировали яркую вспышку над Киевом 19 апреля

Это был не спутник и не ПВО: в КГВА прокомментировали яркую вспышку над Киевом 19 апреля

09:58 Украина
После потери Крыма Путина разорвут на части - Аббас Галлямов

После потери Крыма Путина разорвут на части - Аббас Галлямов

09:00 Эксклюзивы
Все главные новости

Последние новости

10:16

"Сбили спутник Притулы?": сеть взорвалась мемами после странных вспышек в Киеве

10:06

Как варить рассыпчатый рис: 4 правила пушистого и рассыпчатого риса

10:02

"Угроза единству Запада": планы Макрона и Китая по Украине вызвали опасения – BloombergВидео

09:58

Это был не спутник и не ПВО: в КГВА прокомментировали яркую вспышку над Киевом 19 апреля

09:48

Врачи не знают, как лечить рак Путина: в Сети пишут, что диктатору отменили основной препарат

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

09:34

Контрнаступление и ложные ожиданиямнение

09:18

Жил с опекунами: стала известна личность подростка из Мариуполя, которого "усыновила" Львова-БеловаВидео

09:00

После потери Крыма Путина разорвут на части - Аббас ГаллямовЭксклюзив

08:56

Что означает упавшая икона: как защитить свой дом от беды

Реклама
08:56

После победы в войне Украина должна стать членом НАТО - президент Чехии

08:53

Киев – цель для агрессора России, но враг получит по зубам – КличкоВидео

08:18

Гороскоп на сегодня 20 апреля 2023: Козерогам – капризы, Рыбам – взрыв эмоцийВидео

08:02

В боях за родной край погиб выпускник харьковского вуза: он создал проект реукраинизации Донбасса

07:53

Путин осознал плохую ситуацию: у Байдена объяснили "визит" диктатора на оккупированные территорииВидео

07:52

Как очистить сгоревший эмалированный чайник: 2 проверенных способа

07:48

Что сделать чтобы не воняла обувь и ноги: 3 действенных совета

07:19

Очень серьезные системы ПВО уже есть у Украины, будут еще мощнее – ЗеленскийВидео

06:47

Яркая вспышка в небе над Киевом остается загадкой: в NASA опровергли падение спутника над столицейВидео

06:29

Когда мы достанем своими ракетами до московских болотмнение

03:43

5 необычных вещей, которые нельзя взять с собой в космос

Реклама
03:20

Его знают только единицы: царский рецепт изумительной закуски из сала за 100 гривенВидео

03:15

"Уехала с концами": скандальный блогер рассказал, куда исчезла Надежда Мейхер

02:45

Как варить замороженные хинкали: пошаговая инструкция, чтобы блюдо получилось идеальным

02:00

"Россию атакуют 1000 дронов": эксперт объяснил, почему ВСУ держат в страхе пропаганду КремляВидео

01:30

"Шел в ад и возвращался с улыбкой": под Угледаром погиб замкомандира взвода 72-й ОМБр Олег Койляк

00:51

Начальница уволила женщину из-за плохого самочувствия: месть развалила ее бизнес

00:51

Почему 20 апреля самый мистический день в году: приметы и что нельзя делатьВидео

00:09

Драгоценная вещь: зачем люди тоннами собирают пластиковые крышки от бутылок и используют повторноВидео

19 апреля, среда
23:42

Взрыв в Киеве: на Землю упал космический спутник NASAВидео

23:25

Зачем 21 апреля пили воду из источника: приметы и что нельзя делатьВидео

23:18

Поездка Путина в Украину оказалась фейком, это был его двойник - ДаниловВидео

22:27

Избиение военного на Волыни: 22-летний подозреваемый проходит по делу о смертельной аварии

22:20

О чем может рассказать кошачий хвост: 4 причины пристальней следить за питомцемВидео

22:20

"Небо стало зеленым": в Киеве случился мощный взрыв, срочно объявлена тревогаВидео

21:39

Не успел вернуться: Алла Пугачева выгоняет Максима ГалкинаВидео

21:25

Доллар по 36,6: что будет с курсом валют в ближайшее времяВидео

21:10

Украина получит мощную военную помощь на 325 миллионов: что передает СШАВидео

20:58

"Петушки закукарекали": Алиев ярко поставил на место обнаглевших россиянВидео

20:51

"Зеленский был в полуокружении": аналитики установили точное место пребывания президента в АвдеевкеВидео

20:05

"Кошмар, что с ним стало, чучело": Киркоров огорошил россиян дикими танцами на своем концертеВидео

Реклама
19:46

"Большое" наступление россиян окончательно провалилось, Путин с этим смирился - эксперт

19:33

"Нам не жалко": Потап рассказал кому выгодны слухи про его развод с КаменскихВидео

19:29

Виталий Портников. Россия вынуждена воевать хламомВидеоблоги

19:23

Бил ногами в голову и сломал нос: на Волыни офицер набросился на военного, у него отказали ноги

19:20

Сиди, россиянин, сопи в две дырочки и помалкиваймнение

18:55

"Панцири не спасут": в Москву от ВСУ может долететь все что угодно - военный экспертВидео

18:33

Украину подморозит новый циклон: в страну мчит последнее похолодание - синоптикВидео

18:13

Светлана Тарабарова стала мамой в третий раз и показала ребенка

17:59

"Россия бросает свою армию в "мясные атаки": военный эксперт указал на провал ПутинаВидео

17:49

"Враг концентрирует наибольшее количество сил": Сырский рассказал о динамичных боях в БахмутеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять