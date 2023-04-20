"Угроза единству Запада": планы Макрона и Китая по Украине вызвали опасения – Bloomberg

Украина не пойдет на любые так называемые "мирные инициативы", которые могут включать капитуляцию, агрессор Россия должна вывести войска, сказал Михаил Подоляк.

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На Западе сомневаются в том, что Китай может стать эффективным посредником между Украиной и Россией / Коллаж ua.depositphotos.com, Офис президента

Некоторые страны Европы не поддерживают инициативу президента Франции Эммануэля Макрона подключить Китай к возможным переговорам Украины и агрессора России. Европейцы не доверяют Пекину, который декларирует "дружбу с Москвой" и опасаются нарушения единства в вопросе войны. В Киеве заявили, что условием рассмотрения любой мирной инициативы является вывод российских оккупационных войск с территории Украины.

Как сообщает Bloomberg, некоторые страны-союзники Франции раскритиковали визит Макрона в Китай и его попытки подключить Си Цзиньпина к дипломатическому процессу завершения войны России против Украины. Они считают такую попытку преждевременной и опасаются подрыва единства.

В частности, стратегия президента Франции предполагает переговоры Киева и Москвы уже летом. Китай должен выступить одним из посредников. Работают над этим вопросом советники Макрона и Си Цзиньпина.

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Председатель комитета иностранных дел парламента Эстонии Марко Михкельсон выразил сомнение относительно эффективности возможного посредничества КНР.

"Макрон имеет дело именно с тем, с чем не должен иметь дело западный лидер. Откуда он берет тот факт, что Китаю можно доверять как честному посреднику в сложившейся ситуации?" – сказал он.

Кроме того, другие союзники также со скепсисом оценили возможную роль Китая из-за его "безграничной дружбы" с агрессором Россией.

Издание привело заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, который сказал, что Украина не собирается идти на невыгодные для себя компромиссы, а любой мирный план не должен подразумевать капитуляции.

"Можно выдвигать любые мирные инициативы, но в основе всего этого лежит главное - вывод российских войск. Если это положение включено, то это можно считать серьезным планом", - подчеркнул Михаил Подоляк.

"План Макрона" по завершению войны России против Украины

Глава КНР Си Цзиньпин по итогам визита президента Франции Эммануэля Макрона в Китай завил, что Пекин предложил Парижу выступить с инициативой "мирного политического плана" завершения войны России против Украины. Цзиньпин сказал, что Китай поддержит предложение Франции.

Американское агентство Bloomberg 18 апреля сообщило, что Макрон обратится к Китаю с просьбой поддержать план по переговорам Украины и России. Как утверждают журналисты, "план Макрона" предполагает начало диалога уже летом. Документ должен содержать долгосрочные гарантии безопасности для украинского государства.

Также журналисты отметили, что запуск переговоров зависит, в том числе, и от результатов контрнаступления ВСУ весной. Успех "обеспечит Киеву сильную позицию во время любых переговоров".

Представитель МИД Китая Ван Веньбин сказал, что Пекин поддерживает инициативы Макрона, направленные на завершение войны РФ против Украины путем переговоров. По его словам, позиция КНР по Украине "всегда была четкой и понятной".

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Война России против Украины: