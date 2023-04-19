Китай одобрил идею Макрона по переговорам Украины с Россией

Китай поддерживает инициативу президента Франции Макрона, направленную на организацию переговоров между Украиной и Россией, сказали в Пекине.

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Китай поддержал идею Макрона представить план по переговорам Украины и агрессора России / Коллаж УНИАН, ua.depositphotos.com

Китай выразил поддержку президенту Франции Эммануэлю Макрону по организации переговоров между Киевом и Москвой для завершения войны страны-агрессора России против Украины. Позиция Пекина "всегда была четкой и понятной". Об этом заявил спикер китайского министерства иностранных дел Ван Веньбин.

Как сообщает The Paper, Китай поддерживает инициативу Макрона по переговорам Украины и России в контексте своих долгосрочных интересов.

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"Китай поддерживает европейскую сторону в содействии скорейшему возобновлению мирных переговоров на основе собственных фундаментальных и долгосрочных интересов, учитывая обоснованные беспокойства всех сторон, а также развивая сбалансированную, эффективную и устойчивую рамки европейской безопасности", - отметил дипломат.

Также он сказал о том, что позиция КНР по Украине "всегда была понятной" и вспомнил о так называемом "мирном плане Китая", который, дескать, "содержит всестороннее и систематическое разъяснение" позиции Пекина.

Кроме того, дипломат добавил, что Цзиньпин и Макрон детально обсудили ситуацию в ходе визита французского президента в Китай..

"Как подчеркнул Си Цзиньпин, панацеи по выходу из кризиса не существует. Все стороны должны начинать с себя, укреплять взаимное доверие и создать условия для прекращения войны и мирных переговоров", - подчеркнул Ван Веньбин.

План Макрона по завершению войны России против Украины

Французский президент Эммануэль Макрон 7 апреля завершил свой визит в Китай, который продлился 3 дня. В КНР он провел переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином, в ходе которых обсуждалась, в том числе, российско-украинская война.

Глава Китая Си Цзиньпин предложил Парижу выступить с "политическим мирным планом" и заявил, что Пекин поддержит инициативу.

Макрон сказал, что завершение войны России и Украины политическим путем должно соответствовать интересам всех сторон.

Американское агентство Bloomberg 18 апреля сообщило, что президент Франции Макрон намерен обратиться к Китаю с просьбой поддержать план, направленный на старт переговоров Киева и Москвы.

По данным журналистов, план Макрона предполагает начало переговоров летом. Документ должен содержать долгосрочные гарантии безопасности для Украины.

Собеседники агентства подчеркнули, что организация любых будущих переговоров зависит от ряда условий. В том числе и от результатов весеннего наступления ВСУ. Успех "обеспечит Киеву сильную позицию во время любых переговоров".

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Контрнаступление ВСУ: