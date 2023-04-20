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"Европейских солдат и современных истребителей в Украине не будет": в ФРГ ошарашили заявлением о войне

Алёна Воронина
20 апреля 2023, 14:29 обновлено 20 апреля, 14:35
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В Бундестаге заявили, что ни один европейский солдат не ступит на украинскую землю, но призвали поддерживать Украину для деоккупации всех территорий.
Мары-Агнес Штрак-Циммерманн, украинские военные
Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призвала дать Украине самолеты МиГ, а не современные истребители/ Facebook Marie-Agnes Strack-Zimmermann, 93 ОМБр Холодный Яр

В Германии заявили, что европейские государства не будут отправлять своих солдат в Украину для участия в войне против страны-агрессора России.

Кроме этого, там отрицают возможность передать украинским военным современные западные истребители, объясняя это тем, что украинские пилоты не смогут быстро овладеть ими. Такое заявление озвучила глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, которую цитирует Bild.

"В Украине не будет сухопутных войск. Ни один немецкий солдат или европейский солдат не ступит на украинскую землю... В Украине не будет ни Tornado, ни Eurofighter (самолеты западного производства – ред.)", – отметила Штрак-Циммерманн.

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Она считает, что сейчас не время передавать Украине современные западные истребители, ведь, мол, защитники Украины не смогут так быстро научиться летать на них. В то же время она заявила, что нужно передавать самолеты МиГ, ведь такие советские воздушные суда украинские пилоты смогут использовать сразу.

"Зато с МиГами всё совсем иначе. Это советские запасы, их стоит использовать немедленно", – подчеркнула она.

Также в Штрак-Циммерманн во время эфира состоялась жаркая дискуссия с одним из гостей студии, политологом Кристианом Хакке, который выразил мнение, что Западу якобы стоит прекратить предоставлять Украине оружие для защиты от РФ и заставлять Киев к переговорам с Москвой в случае, если контрнаступление украинских войск не будет успешным. Глава комитета Бундестага по вопросам обороны не согласилась с таким утверждением и подчеркнула, что только Украина будет решать, когда и на каких условиях ей соглашаться на переговоры с агрессором.

При этом Штрак-Циммерманн отметила, что Путин не изменил свою цель и до сих пор хочет стереть Украину с карты Земли. Она подчеркнула, что российский диктатор сейчас затягивает время и считает демократии Запада полными слабаками.

Она также напомнила о преступлениях, которые совершала и совершает на украинских территориях российская оккупационная армия, в частности, об убийствах и пытках гражданского населения и похищении детей.

Немецкий политик бескомпромиссно заявила, что "границы Украины должны быть восстановлены, включая Крым".

Война в Украине

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что системы ПВО и другое оружие для защиты неба в Украине уже есть, но ожидаются еще более мощные средства. Он отметил, что на уровне государства делается всё, чтобы увеличивать возможность защищаться от российских ударов.

Президент Чехии Петр Павел призвал усилить помощь Киеву, чтобы обеспечить победу над страной-агрессором Россией. После победы в войне, по мнению чешского лидера, Украина должна стать членом НАТО. Он подчеркнул, что у Запада нет альтернативы поддержке Украины.

Напомним, журналистам удалось установить личность 17-летнего подростка из Мариуполя, которого незаконно "усыновила" уполномоченная по правам детей страны-агрессора России Мария Львова-Белова после его похищения оккупантами.

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