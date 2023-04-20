Революция в России неизбежна, если верхушка не отстранит Путина от власти – Аббас Галлямов

Глава Кремля Владимир Путин ведет Россию в тупик, в один момент все закончится коллапсом его правящего режима, считает политолог Аббас Галлямов.

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"Элиты" заинтересованы в сохранении режима в России, но без Путина - Галлямов / Коллаж УНИАН, Главред, YouTube

Правление Владимира Путина страной-агрессором Россией приведет к коллапсу его правящего режима. Российской верхушке такой сценарий не нужен – там уже понимают, что Путина надо менять на более адекватного преемника. Такой сценарий станет единственным вариантом, при котором стране удастся избежать революции. Об этом заявил российский политолог, политтехнолог, бывший спичрайтер Путина Аббас Галлямов.

В интервью Главреду он рассказал о том, что в России произойдет революция, если "элиты" не отстранят Путина от власти. Верхушка заинтересована в сохранении режима, но с более приемлемым преемником.

"Путин ведет Россию в тупик, в определенный момент все закончится коллапсом режима. Элиты не заинтересованы в реализации подобного сценария. Они хотят сохранить режим. Внутри они уже понимают, что для продолжения существования режима надо убрать Путина и выдвинуть более адекватного преемника. Это единственная возможность избежать революционного сценария. Тот, кто не хочет революции, тот должен делать реформы. Как говорил Александр II: "Лучше отменить крепостное право сверху, чем дожидаться, когда оно начнёт отменяться снизу", - отметил Галлямов.

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Также он добавил, что РФ приближается к реализации такого сценария, однако когда произойдут все события, сказать сложно. Пока Путин настолько не ослабел, чтобы появилась возможность для революции.

"Россия приближается к этому моменту. Однако когда это произойдет, сказать сложно. Путина пока еще боятся. Путин слабеет, но он еще не настолько слаб, чтобы его можно было отодвинуть плечом", - подчеркнул Аббас Галлямов.

Напомним, политтехнолог Аббас Галямов заявил, что Путин, похоже, отказался от сценария передачи власти преемнику, поскольку после выдачи ему ордера в Гаагу ему придется до последнего цепляться за власть. Еще зимой больше всего шансов стать преемником было у Медведева, но Путин передумал.

"Уже с начала марта нет ни одного подтверждения того, что Медведев контролирует ВПК. В публичной сфере таких сведений нет. Возможно, Путин закрыл для себя сценарий сделать Медведева своим преемником", - добавил эксперт.

Также Галлямов считает, что Путин потеряет власть после освобождения Украиной оккупированного Крыма.

Он утратит авторитет как в "элитах", так и среди населения.

"Потеря Крыма станет уже сокрушительным поражением. Путин столкнется со сложностями в удержании власти. Я не могу полностью исключать сценария, при котором Путину в такой ситуации удастся временно удержать власть. Однако произойдет полная десакрализация власти Путина в глазах элит и избирателей. Путин станет никем и потеряет даже остатки уважения. Заменить силу жестокостью ему будет трудно - это будет выглядеть неубедительно", - подчеркнул бывший спичрайтер Путина.

Смотрите полную версию интервью Аббаса Галлямова Главреду

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