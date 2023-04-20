Свержение Путина и преемник Медведев: эксперт объяснил, почему диктатор вцепится во власть

Владимиру Путину после получения от Гааги ордера на арест нужно держаться за власть до последнего, считает российский политтехнолог Аббас Галлямов.

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Путин пока передумал делать Медведева своим преемником - Галлямов / Коллаж скриншот YouTube

Руководитель страны-агрессора России Владимир Путин в один момент усилил позиции Дмитрия Медведева, который в рамках Военно-промышленной комиссии сформировал фактически параллельное правительство. Тогда казалось, что Путин сделал ставку на Медведева как на преемника. Однако спустя некоторое время, Путин, похоже, передумал. Возможно, сыграла роль ситуация с выдачей ему ордера на арест от МУС. Если произойдут события, связанные со свержением Путина, Медведев вряд ли примет в них участие. Об этом заявил российский политтехнолог, бывший спичрайтер Путина Аббас Галлямов.

В интервью Главреду он рассказал о том, что зимой у Медведева появились высокие шансы стать преемником Путина. Тогда в рамках Военно-промышленной комиссии он получил широкие возможности и создал фактически параллельное правительство.

"Как я говорил, зимой казалось, что у Медведева большие шансы стать преемником Путина. Создавалось впечатление, что Путин действует в этом направлении – он резко усилил Медведева путем его назначения первым заместителем в Военно-промышленной комиссии (ВПК). Путин позволил Медведеву де-факто создать альтернативное правительство. Но это все было зимой", - отметил Галлямов.

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Впрочем, по его словам, уже с марта нет подтверждений относительно того, что Медведеву удалось сохранить свое влияние. Похоже, Путин передумал.

"Уже с начала марта нет ни одного подтверждения того, что Медведев контролирует ВПК. В публичной сфере таких сведений нет. Возможно, Путин закрыл для себя сценарий сделать Медведева своим преемником", - отметил эксперт.

По его словам, Путин мог отказаться от сценария с передачей власти преемнику из-за ордера от Гааги, поскольку при таких обстоятельствах ему придется держаться за власть до последнего.

Смотрите интервью Аббаса Галлямова Главреду

"Допускаю, что ход Путина связан с решением Международного уголовного суда. Может быть, он посчитал, что уходить слишком рискованно. И если раньше он надеялся на выдвижение преемника, обеспечение транзита власти и пенсию, то теперь он стал уголовно преследуемым лицом. В такой ситуации Путину нужно держаться за власть до последнего, и поэтому вариант с Медведевым мог быть отложен", - объяснил политтехнолог.

Также он добавил, что сам Медведев, в случае запуска процессов, связанных со свержением Путина, участвовать в них не решится.

"Медведев претендовал на лавры преемника Путина, однако о том, что он принял решение о свержении Путина, речи не идет. Вряд ли Медведев когда-нибудь на это решится", - подчеркнул Аббас Галлямов.

Напомним, российский социолог Игорь Яковенко сказал, что Путин попытается не допустить прихода преемника, поскольку считает, что тот прикажет его арестовать и возложит на него всю ответственность. По мнению Яковенко, Путин потеряет власть после того, как Украина освободит Крым.

Бывший командующий Сухопутных войск США в Европе Бен Ходжес заявил, что хуже президента в РФ, чем Путин, уже не будет. Как полагает американский военный, миру следует готовиться к возможному распаду России на отдельные республики.

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