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"Путин понял – победы не видать": бывший спичрайтер диктатора объяснил, почему тот выбрался из бункера

Сергей Кущ
21 апреля 2023, 08:41 обновлено 21 апреля, 08:41
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Поездка Путина на временно оккупированные территории никак не поможет российской армии.
Аббас Галлямов, Владимир Путин
Бывший спичрайтер диктатора объяснил, почему тот выбрался из бункера / скриншот YouTube

Российский диктатор Владимир Путин поехал "воодушевлять" свои оккупационные войска, потому что они уже перестали верить в победу в войне, считает российский политолог и политтехнолог, бывший спичрайтер Владимира Путина Аббас Галлямов.

В интервью Главреду он отметил, что перед украинским контрнаступлением Путин хоть как-то решил подбодрить своих солдат.

"Путин понял, что его армия находится в угнетенном состоянии – победы не видать, наступление провести не получается. Поэтому надо войска "воодушевить", особенно в преддверии украинского контрнаступления", - пояснил он.

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Также он подчеркнул, что поездка Путина никак не поможет российской армии.

Кто такой Аббас Галлямов

Аббас Радикович Галлямов – российский политолог, политтехнолог и публицист.

В 2008-2010 годах – спичрайтер премьер-министра России Владимира Путина. Позже, в 2010-2014 годах, был заместителем руководителя администрации президента Республики Башкортостан.

Кандидат политических наук.

"Шаг сработает лишь в качестве хорошей картинки для лояльного ему избирателя. Не думаю, что его приезд как-то серьезно повлияет на настроения в армии. Это слишком слабый ответ. Российские войска столкнулись с гигантскими проблемами в виде неудач и бардака. Путин приехал на фоне множества проблем. Мы помним, что на фронт время от времени приезжал и царь Николай II. Однако никакого эффекта это не давало", - подытожил эксперт.

Визит Путина на оккупированные территории

Утром 18 апреля российские пропагандисты заявили, якобы диктатор РФ Владимир Путин посетил оккупированную часть Херсонщины и так называемую "ЛНР". Соответствующая информация о визите появилась также на сайте Кремля, где отмечалось, якобы Путин принял доклады офицеров-оккупантов о ситуации на херсонском и запорожском направлениях и поздравил захватчиков с Пасхой.

Но в сети засомневались, что съемки проводились на самом деле на Херсонщине и в самопровозглашенной "ЛНР", а также в том, что человек на видео – это действительно президент страны-агрессора РФ, а не один из его двойников. Свои комментарии пользователи опубликовали в Telegram-каналах.

Позже появилось видео, подтверждающее, что если Путин и посещал оккупированные территории, то делал это еще до Пасхи. На видео российский диктатор, держа в руках икону перед вручением ее оккупантам, четко говорит "Сейчас вот Пасха будет".

Напомним, советник главы ОП Михаил Подоляк разнес Путина за визит на оккупированные территории Украины. Он подчеркнул, что российский диктатор посетил захваченные оккупантами территории, чтобы напоследок насладился преступлениями "своих". Также Подоляк отметил, что деградация авторитетности диктатора РФ Путина за год была поразительной, ведь если год назад в мире еще ждали его заявлений, то теперь он просто прекратил быть политическим субъектом.

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