"Навсегда 31": на фронте погиб солист балета Одесской оперы

Боец встал на защиту Родины добровольцем. Во время выполнения очередного боевого задания его жизнь оборвалась.

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На фронте погиб солист балета Одесской оперы Ростислав Янчишен/ Facebook-страницы Янчишена и Одесской оперы

Во время выполнения боевого задания на фронте погиб солист балета Одесского национального академического театра оперы и балета Ростислав Янчишен. Он защищал Украину от российских оккупантов с первых дней полномасштабного вторжения страны-агрессора России, однако 19 апреля жизнь украинского воина оборвалась.

Воин-пулеметчик не дожил месяц до своего 32-летия. Страшную весть сообщил в Facebook театральный режиссер Евгений Лавренчук.

"Ужасная новость. Война убила Ростислава Янчишена, солиста балета Одесской оперы. Вечная улыбка, светлый взгляд – так тебя запомнят коллеги... Когда его не приняли в ряды ВСУ, он ушел в терроборону. Патриот, доброволец. Ростислав Янчишен, теперь ты навсегда слился с такой родной для тебя стихией воздуха. Вечная и светлая память Герою! Красота не умирает!" – написал Лавренчук.

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В Одесской опере рассказали, что Ростислав Янчишен работал у них на протяжении 10 лет. Когда началась полномасштабная война, он не смог стоять в стороне и пошел защищать Родину от российских захватчиков. Теперь украинскому воину навсегда останется 31, с грустью отметили в опере.

"Светлый, талантливый, порядочный, интеллигентный человек. Он одним из первых пошел защищать Родину! Не по повестке, не по приказу, а по собственному решению, по зову сердца и осознанию своей патриотической миссии", – сказал заведующий балетной труппы театра Гарри Севоян.

Ростислав Янчишен родился 20 мая 1991 года в городе Каменец-Подольский на Хмельнитчине. Он получил хореографическую подготовку в художественном учебном заведении Киева, после чего по распределению попал в Одесский национальный академический театр оперы и балета, где работал артистом балета.

Сослуживцы отмечают, что Янчишен имел активную гражданскую позицию, был высокообразованным и духовным человеком.

Ростислав с начала полномасштабной войны хотел попасть в ВСУ, но его не взяли. Тогда он вступил в ряды терробороны. Когда же наконец попал в Вооруженные силы Украины, то после обучения в военном учебном центре он отправился на восток, в Донецкую область. Ростислав служил пулеметчиком. 19 апреля жизнь воина оборвалась.

Ранее сообщалось, что в тяжелых боях за свободу и независимость Украины погиб 41-летний мастер спорта по гребле Александр Дикий. После начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России Александр Дикий вступил в ряды ВСУ и мужественно защищал нашу страну. Жизнь защитника оборвалась 16 апреля на Донбассе.

Напомним, в боях за Украину погиб военнослужащий сводного подразделения из Полтавы Юрий Боженко. Он одним из первых встал на защиту Бахмута. Старший сержант Юрий Боженко был бойцом сводной роты охраны Полтавского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, которые длительное время выполняли боевые задачи на передовой в районе Бахмута.

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