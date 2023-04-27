"Не испытывайте терпения": Захарова в истерике набросилась на Запад

Захарова обвинила США в ущемлении "коренных интересов" страны-агрессора России.

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Захарова набросилась на мероприятие / коллаж фото ЦКВ, офис президента

В России понимают, что армия оккупантов уже не может ничего изменить на фронте, а украинская армия готовится к мощному контрнаступлению. Москва пытается запугать Запад и заставить их прекратить поставки военной помощи Украине. Россия снова начала угрожать ядерным ударом. Об этом в истерике заявили представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, сообщает Reuters.

Захарова обвинила США в якобы ущемлении "коренных интересов" России. Она пытается убедить, что Америка "повышает ставки в противостоянии с Россией".

"Мы сделаем все, чтобы не допустить развития событий по худшему сценарию, но не ценой ущемления наших жизненных интересов ... Я не рекомендую никому сомневаться в нашей решимости и проверять ее на практике", - сказала Захарова.

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Россия угрожает размещением ядерного оружия в Беларуси

Директор РФ Владимир Путин 25 марта сделал заявление, согласно которому агрессор Москва собралась разместить на территории республики Беларусь тактическое ядерное оружие. Вооружения в РБ появятся, дескать, в ответ на просьбу Лукашенко. Ядерные заряды России в Беларуси будут находиться под контролем Москвы.

В КНР выступили против передачи ядерного оружия от одних государств другим. В Пекине заявили, что придерживаются позиции, согласно которой конфликты нужно разрешать дипломатическим путем. Нельзя допустить рисков развязывания ядерной войны.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов полагает, что Китай, вероятно, не допустит размещения российского ядерного оружия в Беларуси. По словам чиновника, риторика Путина – шантаж западного мира. Москва пытается организовать переговоры по завершению войны против Украины в рамках своих условий.

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