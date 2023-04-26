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Зогорелся в воздухе и упал в озеро: в РФ произошло крушение истребителя МиГ-31

Ангелина Подвысоцкая
26 апреля 2023, 19:12 обновлено 26 апреля, 19:28
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Пилоты катапультировались из истребителя, но при падении зацепились за ветки.
МиГ-31 крушение самолета
В РФ упал истребитель МиГ-31 / Коллаж фото Википедия, скриншот из видео

В России "денацифицировался" вражеский самолет МиГ-31. Истребитель-перехватчик внезапно вспыхнул в воздухе. Видео крушения военного самолета уже разлетелось в Сети.

На видео видно, как самолет вспыхнул прямо в воздухе, он еще пролетел какое-то время, немного набрал высоту, после чего начал лететь вниз. Сообщается, что крушение российского истребителя произошло во время учебного полета.

"Оба пилота, катапультировавшихся с разбившегося Миг-31, зацепились за ветки. Спасатели отправились на место их приземления", — сообщили в Telegram-канале Baza.

видео дня

Сообщается, что самолет упал в озеро в поселке Риж-Губа. Спасателям сложно добраться до места крушения истребителям из-за рельефа местности.

Смотрите видео, на котором видно момент крушения российского истребителя МиГ-31:

крушение МиГ-31
В РФ упал истребитель МиГ-31 / скриншот

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 24 апреля во временно оккупированном Россией Севастополе гремели взрывы. Так называемый "губернатор" города Михаил Развожаев заявил, что Черноморский флот страны-агрессора РФ якобы "отражает атаку надводных беспилотников".

По его словам, с 03:30 "была предпринята попытка атаки на Севастополь". Развожаев заявил, что один надводный дрон якобы "уничтожили силы ПВО", а второй взорвался сам.

23 апреля руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что россияне не смогут насладиться отдыхом на Крымском полуострове этим летом, ведь этот сезон будет сезоном "бавовны" для врага.

Смотрите также видео о взрывах в Севастополе и "рецепте" освобождения Крыма:

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