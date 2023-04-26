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Не только полный захват Донбасса: у РФ есть несколько задач - Андрусив

Ангелина Подвысоцкая
26 апреля 2023, 17:24 обновлено 26 апреля, 17:33
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Российские оккупанты пытаются захватить Бахмут и Угледар, иначе они могут не удержать позиции во время контрнаступления ВСУ.
Виктор Андрусив, российские оккупанты
У РФ есть несколько задач в Украине / Коллаж фото Минобороны РФ, t.me/victor_andrusiv

Российские оккупанты пытаются захватить Бахмут и выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Именно такую задачу ставит перед ними диктатор Владимир Путин. Однако у России на самом деле есть несколько задач, среди которых затягивание и заморозка войны. Об этом в интервью Главреду рассказал бывший советник министра внутренних дел и руководителя Офиса президента, военнослужащий Виктор Андрусив.

Оккупанты понимают, что совсем скоро украинские военные пойдут в мощное контрнаступление. Поэтому враг пытается подготовиться к обороне. Это является для них ключевой задачей.

"Россияне еще ведут боевые действия в Бахмуте, потому что там такая ситуация, что они не могут остановиться. Позиции, на которых они могут остановиться, настолько не выгодны, что они не смогут там удержаться и закрепиться. Россияне это прекрасно понимают. У них нет вариантов, поэтому им приходится проводить постоянные штурмы", - сказал Андрусив.

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Он также отметил, что для оккупантов сейчас складывается очень сложная обстановка в Угледаре. Они теряют на этом направлении очень много войск, которых отправляют на захват города.

"Там у них вообще страшная угроза для оперативной ситуации на фронте. Если россияне не захватят Угледар, они будут находиться в положении постоянной угрозы рассекающего удара на Мариуполь, прорыва границы и окружения Донецка", - добавил Андрусив.

По словам военнослужащего, оккупанты надеются, что заминированная ими линия обороны приведет к значительным потерям среди украинских военных при попытке атаки. Также вражеские солдаты полагаются на свою артиллерию.

"Сейчас они получили существенное количество снарядов от Ирана, но интенсивность боевых действий очень высокая, поэтому на момент контрнаступления ВСУ их уже может не хватить. Снаряды россияне безгранично сжигают возле Бахмута и на других участках фронта. Также, насколько мне известно, Россия договорилась с Северной Кореей о получении советских боеприпасов. Однако у них возникли очень большие проблемы - никто не знает о состоянии и качестве этих боеприпасов", - объяснил Андрусив.

Андрусив отметил, что оккупантам надо много времени, чтобы подвезти боеприпасы на фронт. На подвозку лишь одного эшелона нужно потратить две недели.

"Много не провезешь. Логистика чрезвычайно сложная", - добавил военный.

Кто такой Виктор Андрусив

Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

Смотрите видео о том, что российская армия может "посыпаться" еще до освобождения Крыма:

Ситуация в Бахмуте

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны не могут сдать город Бахмут в Донецкой области, поскольку это расширит фронт и даст россиянам шанс захватить больше украинских территорий.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский заявил, что армия Украины продолжает оборонять и удерживать стратегические рубежи в Бахмуте и на Бахмутском направлении. Войска бьют врага и совершают активные штурмовые действия. Уничтожается кадровый и наступательный потенциал российских войск, оккупанты несут большие потери.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что российские оккупационные войска в своих попытках захватить Бахмут Донецкой области перешли к так называемой "сирийской тактике", которая предполагает полное уничтожение зданий.

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