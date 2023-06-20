Лавров пугает НАТО продолжением войны в Украине

Сергею Лаврову не нравится, что Украина не согласилась "замораживать" войну.

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Лавров угрожает НАТО / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот: видео

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров угрожает НАТО, которое в его больном воображении якобы воюет в Украине, и угрожает продолжать так называемую "СВО" в Украине.

Российскому дипломату очень не понравилось, что Украина не хочет "замораживать" войну, об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

"Если НАТО устами Столтенберга заявляет, что они против "замораживания" конфликта, то они хотят воевать, мы к этому готовы. Мы давно поняли цели НАТО в ситуации вокруг Украины, эти цели формировались долгие годы, и НАТО пытается их реализовать", - заявил глава МИД РФ.

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Вступление Украины в НАТО

Напомним, что в НАТО может вступить часть Украины. На Западе рассматривают сценарий, согласно которому в Североатлантический альянс (НАТО) могут принять лишь часть Украины, как это когда-то было с Западной Германией 1955 года.

Зеленский назвал главное препятствие со стороны Альянса относительно вступления Украины в НАТО. Из-за агрессии страны-оккупанта РФ гарантии безопасности важны не только для Украины, но и для ее соседей, подчеркнул украинский лидер.

Украина не присоединится к НАТО в ближайшее время. В Альянсе рассматривают варианты альтернативы, которые могли бы "помочь Украине и дать ей не 100-процентный, но такой же эффект, как НАТО".

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