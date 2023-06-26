'Из-за поляков и англосаксов': Лавров выдал абсурдное заявление о теракте на ЗАЭС

Лавров считает, что заявления о заминировании ЗАЭС придуманы поляками, англосаксами и прибалтами.

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Лавров ответил о заминировании ЗАЭС / коллаж: Главред, скриншоты: Telegram

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров ответил на вопрос о заминировании Запорожской атомной станции Россией.

"Это бред. Мы уже много раз это комментировали. Эта затянутая угроза, затянутые предупреждения уже много раз всплывают в медийном пространстве, прежде всего устами киевского режима. Это свидетельствует лишь об одном - все эти люди натренированы, в том числе для ведения информационной войны, прежде всего англосаксами, поляками и даже прибалтами, которые для Украины стали старшими товарищами", - отметил Лавров.

Стоит отметить, что разведка Украины получила информацию о том, что россияне хотят взорвать ЗАЭС, что повлечет выброс радиации.

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Странные заявления Лаврова

Напомним, что Лавров выдал новый перл - идет "война в горячей стадии" между РФ и США. По его словам, Вашингтон предоставляет оружие Украине для защиты от российской агрессии.

Лавров закатил истерику из-за Украины и F-16. В Министерстве иностранных дел страны-агрессора РФ заявили, что решение Запада передать Украине современные истребители F-16 это "неприемлемая эскалация".

Лавров пугает НАТО продолжением войны в Украине. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров угрожает НАТО, которое в его больном воображении якобы воюет в Украине, и угрожает продолжать так называемую "СВО" в Украине.

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