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Путин должен что-то "учудить", чтобы его устранили - Эйдман

Юлия Куришко
26 июня 2023, 04:15
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Путина могут "убрать", если российские власти почувствуют, что это единственный их шанс сохранить режим.
Путин должен что-то 'учудить', чтобы его устранили - Эйдман
Когда и кто сможет устранить Путина / Коллаж kremlin.ru, facebook.com

В интервью Главреду российский социолог, политолог, автор книг Игорь Эйдман рассказал готов ли Запад устранять Путина.

"Его могут устранить и при других обстоятельствах - например, если российские власти почувствуют, что это единственный их шанс сохранить режим. Ведь они хотят сохранить свою власть и собственность", - отметил Эйдман.

Для россиян режим-это власть и собственность, которые они уже давно спланировали передать будущим поколениям, считает политолог.

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"Патрушев же говорил, что они хотят создать новое дворянство. Но если они поймут, что Путин эти их планы полностью разрушает и единственный шанс сохранить власть и собственность, то есть режим - это его убрать и может быть даже сдать в Гаагу, то думаю, что они бы на это пошли. Другой вопрос, что от решения до реализации - большой путь, потому что это же нужно организовать какой-то заговор, сохранить все в тайне и не попасться. А все это очень непросто технически", - подытожил Эйдман.

Теракт на Запорожской АЭС

Напомним, что авария на ЗАЭС реальная - Кошарная заявила, что РФ вероятно заминировала пруд-охладитель. Оккупанты будут использовать ЗАЭС для ядерного шантажа, чтобы посадить Киев за стол переговоров во время контрнаступления ВСУ.

Россия хочет взорвать ЗАЭС, чтобы навязать Украине условия Путина. Украине нужно больше вооружений от Запада, чтобы быстрее одержать победу над страной-агрессором Россией, сказал президент Владимир Зеленский.

Россия дополнительно заминировала Запорожскую АЭС. По словам Буданова, все российские подразделения, находившиеся рядом с ГЭС, не знали о планах своего командования взорвать станцию.

В Кремле ответили на заявление Зеленского о теракте России на ЗАЭС. Заявление главы Украины прокомментировал спикер Кремля Дмитрий Песков, пишут российские пропагандистские СМИ. Слова Зеленского он назвал ложью.

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