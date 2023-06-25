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Оккупанты обстреливают Херсонщину: среди раненых беременная женщина

Юлия Куришко
25 июня 2023, 21:52 обновлено 25 июня, 21:59
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Россияне снова сбросили авиационные бомбы на Казацкое и веселое.
Оккупанты обстреливают Херсонщину: среди раненых беременная женщина
Россияне обстреливают Херсонскую область / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Telegram

Оккупационная армия страны-агрессорки России продолжает жестоко обстреливать Херсонскую область.

В результате второго за день обстрела Антоновки ранения получил 29-летний мужчина. В Бургунке под обстрел попал мужчина и беременная женщина, им оказывают помощь.

"Сейчас медики оказывают помощь будущей матери, чтобы предотвратить преждевременные роды", - сообщили в Херсонской ОВА в Telegram.

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Также сегодня россияне снова сбросили авиационные бомбы на Казацкое и веселое. Обошлось без жертв и пострадавших.

Обстрел Херсона

Напомним, что Россия начала массовую бомбардировку Херсона во время эвакуации. В МВД отмечают, что обстрел начался именно во время эвакуации граждан, чьи дома оказались подтопленными. В результате обстрела войсками РФ Херсона погибла женщина в центре города.

Армия РФ обстреляла лодку с людьми в Херсоне. По его словам, шесть человек, которые эвакуировались с левого берега, получили ранения - добрались до Херсона и были госпитализированы.

Вследствие обстрела лодки российскими оккупантами возле Херсона ранения получили 13 человек. Среди погибших-74-летний мужчина, который собственным телом прикрыл женщину, когда россияне открыли огонь по лодке.

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