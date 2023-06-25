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Россияне применили химический боеприпас для ВСУ, но ветер был в сторону оккупантов

Юлия Куришко
25 июня 2023, 17:50 обновлено 25 июня, 18:00
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Оккупанты сбросили на позиции ВСУ запрещенный химический боеприпас аэрозольно-удушающего действия.
Россияне применили химический боеприпас для ВСУ, но ветер был в сторону оккупантов
Оккупанты применили химическое оружие / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, armyinform

За минувшие сутки на Таврическом направлении характер боевых действий не изменился. В обороне ВСУ держит позиции и проводят мероприятия по улучшению тактического положения.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона "Єдині новини" рассказал, что оккупанты сбросили на одну из позиций Вооруженных сил химический боеприпас, но ветер был в сторону россиян.

"Враг совершил более 440 обстрелов наших позиций. Зафиксирован факт сброса на нашу позицию запрещенного химического боеприпаса аэрозольно-удушающего действия. На Авдеевском направлении нанесены авиационные удары в районах Авдеевки и Северного", - сообщил Шершень.

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Он также добавил, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили более 1090 огневых задач

Контрнаступление ВСУ

Напомним, что ВСУ пошли в наступление и серьезно продвинулись под Бахмутом. Украинские войска Оперативно стратегической группировки войск "Хортица" осуществляют наступательные действия на Восточном фронте.

На юге наступают ВСУ. Анна Маляр подчеркнула, что на юге на нескольких направлениях продолжается наступление. Там все происходит по плану, который установлен военными.

ВСУ разбили оккупантов России в районе Бахмута, но понесли потери. Контрнаступление ВСУ набирает обороты, однако подрыв оккупантами России Каховской ГЭС может осложнить планы Украины, пишут американские журналисты.

ВСУ уничтожили склады оккупантов с боеприпасами и артподразделение. Украинские бойцы уничтожили вражеский ЗРК, склады с боеприпасами и артиллерийское подразделение.

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