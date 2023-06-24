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ВСУ пошли в масштабное наступление на многих направлениях - Минобороны

Ангелина Подвысоцкая
24 июня 2023, 20:07 обновлено 24 июня, 20:13
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Украинские военные продвигаются вперед не только на юге страны, но и на многих восточных направлениях.
ВСУ пошли в масштабное наступление на многих направлениях - Минобороны
ВСУ пошли в большое наступление / Клаж: Главред, фото: 28-я ОМБр, УНИАН

Украинские военные пошли в масштабное наступление сразу на нескольких направлениях. Они продвигаются на юге и востоке страны. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр на своей странице в Telegram.

На юге враг несет значительные потери личного состава и техники. На всех направлениях враг пытается обороняться, продолжаются тяжелые бои.

На востоке украинские защитники одновременно пошли в наступление в направлениях Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, ягодного, Клещевки и Курдюмовки.

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"На всех направлениях есть продвижение вперед", - отметила Маляр.

На Купянском, Лиманском и Марьинском направлениях оккупанты пытались атаковать позиции ВСУ, однако у них ничего не получилось.

"На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник нанес авиационные удары, осуществлял артиллерийские обстрелы", - сообщила Маляр.

Контрнаступление ВСУ - что известно

В американском Институте изучения войны сообщили, что армия Украины продвинулась минимум на трех участках фронта. На некоторых направлениях войска добились успехов. Агрессор Россия, вероятно, перебросила с захваченного левобережья Херсонщины значительную часть своих войск на Бахмутское и Запорожское направления.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что ВСУ наступают на юге, идут тяжелые бои. Украинские войска достигают постепенного продвижения. На Купянском и Лиманском направлениях атакуют российские оккупанты.

В Пентагоне заявили, что контрнаступательные операции Украины будут тяжелыми. Войскам понадобится время для освобождения своей земли от российских оккупантов. Однако ВСУ в итоге добьются успеха.

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