"Борта больше нет": самолет Путина внезапно пропал с радара

Самолет Путина вылетел из Москвы после начала продвижения Пригожина в сторону столицы РФ.

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Самолет Путина внезапно пропал с радара / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео

Российский диктатор испугался продвижения в сторону Москвы главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и его боевиков. Его личный самолет вылетел из Внуково в сторону Санкт-Петербурга. Однако позже этот самолет внезапно пропал с радаров. Об этом сообщает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Известно, что из Внуково вылетел самолет президентского специального летного отряда "Россия" ТУ-214ПУ. Стоит отметить, что в названии самолета "ПУ" указывает на то, что на нем установлен пункт управления - "красная кнопка".

Самолет Путина внезапно пропал с радара / фото: Flightradar24

Позже стало известно, что прямо над Тверью пропала связь с самолетом путина. Нельзя исключать, что борт мог упасть.

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"Над Тверью у президентского борта отключились транспондеры. Два варианта. Либо не хотят показывать куда летит борт. Либо борта больше нет", - говорится в сообщении.

Самолет Путина внезапно пропал с радара / фото: flightradar24

Военный мятеж Пригожина

Руководитель боевиков ЧВК Вагнер Евгений Пригожин вечером 23 июня заявил, что кадровые военные Минобороны оккупантов РФ нанесли ракетный удар по тылу вагнеровцев. В ответ Пригожин сказал, что он собрал 25-тысячную группировку и пойдет на Москву для разборок с ведомством Шойгу.

Утром 24 июня боевики Вагнера взяли под контроль Ростов-на-Дону. Теперь они удерживают там все военные объекты. Сбили 3 вертолета, которые пытались по ним ударить.

Вероятно, после Ростова Вагнер по той же схеме захватил и Воронеж.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что в России началась гражданская война. Он подтвердил сведения, что Вагнер идет на Москву.

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