"Россия как дикий зверь": Дуда яростно обрушился на российский режим

Президент Польши Анджей Дуда сравнил страну-агрессор Россию с диким зверем, который привык постоянно употреблять человеческое мясо.

https://glavred.info/world/rossiya-kak-dikiy-zver-duda-yarostno-obrushilsya-na-rossiyskiy-rezhim-10480195.html Ссылка скопирована

Никак нельзя российскому режиму позволить победить в войне против Украины - Дуда / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Польский президент Анджей Дуда сравнил Россию с диким зверем, который привык есть человеческое мясо, и призвав остановить российских оккупантов. Об этом он сказал в интервью украинским журналистам.

"Это будет поддержкой ее империализма. Она, как дикий зверь, который съест человека. Если дикий зверь пожирает человека, то обычно говорят, что его надо просто выследить и застрелить, потому что он привык есть человеческое мясо. Так же и с Россией", — отметил он.

Дуда подчеркнул, что никак нельзя российскому режиму позволить победить в войне против Украины ‒ потому что иначе страна-агрессор продолжит наступать.

видео дня

Польский президент убежден, что едва Россия придет в себя, она будет наступать на остальную территорию Украины, а затем и на Польшу, балтийские страны и страны бывшей сферы влияния СССР.

Помощь Польши Украине

После того, как война в Украине завершится, в Европе может переместиться центр силы. Основой для него могут стать Украина, Польша и другие страны Восточной Европы. Такое мнение высказал член президиума правительства временно оккупированной Россией Чеченской Республики Ичкерия, представитель ЧРИ во Франции, племянник Джохара Дудаева Муса Таипов в интервью Главреду. После войны может образоваться новый союз, в который войдет ряд государств.

Кроме того, сенат Польши единогласным решением принял резолюцию об ускоренном вступлении Украины в НАТО по примеру Швеции и Финляндии.

В документе отмечается, что Украина в войне с РФ защищает Европу и является основным звеном, защищающим континент от агрессии с Востока, при этом ключевым на ее пути в НАТО будет саммит Альянса в Вильнюсе в июле.

Другие новости: