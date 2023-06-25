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Посольство Украины обвиняет Израиль в пророссийской позиции

Юлия Куришко
25 июня 2023, 23:13 обновлено 25 июня, 23:23
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"Нейтралитет" израильского правительства рассматривается как четкая пророссийская позиция.
Посольство Украины обвиняет Израиль в пророссийской позиции
Посольство Украины обвинило Израиль в пророссийской позиции / pixabay , president.gov.ua

Посольство Украины в Израиле обвинило это государство в четкой пророссийской позиции и призвало стать на правильную сторону истории, через это заявление МИД Израиля намерен вызвать украинского посла.

"Посольство Украины в Государстве Израиль с сожалением отмечает, что нынешнее израильское правительство выбрало путь тесного сотрудничества с Российской Федерацией…
В то время как народ Украины, включая ее значительную еврейскую общину, истекает кровью под ударами российских ракет и иранских беспилотников, израильское руководство, прикрываясь словесной демагогией о своем нейтралитете (хотя уже и не скрывает это), активно налаживает отношения с Российской Федерацией", - об этом посольство Украины в Израиле сообщило в Facebook.

На самом деле, так называемый "нейтралитет" израильского правительства рассматривается как четкая пророссийская позиция.

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"К сожалению, израильское правительство мало учитывает мнение собственного народа и игнорирует призывы мировой еврейской диаспоры, которая однозначно поддерживает Украину в ее борьбе против российского государственного терроризма. Мы призываем правительство Израиля изменить свою позицию и поддержать Украину оборонительными средствами, поддержать свободу и демократический мировой порядок. Мы ожидаем, что Израиль будет на правильной стороне истории!",- говорится в сообщении.

Как заявили в посольстве, о пророссийской позиции Израиля свидетельствует ряд "довольно противоречивых событий", произошедших в первой половине 2023 года и совпавших во времени с почти полным отсутствием израильской гуманитарной помощи Украине.

"Среди них особо следует отметить безрезультатный визит министра иностранных дел Израиля в Украину в феврале этого года и ряд интервью премьер-министра Нетаньяху израильским СМИ", - говорится в заявлении.

Посольство обвинило Израиль в" полном бездействии " в предоставлении Украине оборонной помощи в течение последних 1,5 лет.

После этого заявления украинского посольства Министерство иностранных дел Израиля планирует вызвать посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука.

Напомним, что Израиль одобрил лицензии на экспорт систем глушения беспилотников для Украины. Ранее Израиль старался не оказывать военную помощь Украине, опасаясь, что такой шаг может создать напряженность в отношениях с Россией.

Поставки оружия в Ереван создают прямые риски для Украины и Израиля. Ранее в США опасались, что новый премьер Израиля Беньямин Нетаньяху может выбрать пророссийский вектор политики из-за своей "дружбы" с директором РФ Путиным.

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