Лавров выдал новый перл: идет "война в горячей стадии" между РФ и США

По его словам, Вашингтон предоставляет оружие Украине для защиты от российской агрессии.

Война в Украине, Сергей Лавров / скриншот, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров выдал новое заявление о войне в Украине.

Лавров заявил, что Россия и Соединенные Штаты якобы находятся сейчас в "горячей стадии войны".

По его словам, Вашингтон предоставляет оружие Украине для защиты от российской агрессии.

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"Мы действительно находимся в горячей фазе войны, потому что воюют украинские "нацисты" американским оружием прежде всего и американская администрация каждый раз грозится все более дальнобойные и смертоносные системы поставлять. Но отношения, я считаю, нужно поддерживать", - заявил он.

Напомним, 22 марта Сергей Лавров выдал жуткое заявление. Российские оккупанты безжалостно ударили ракетами по мирному многоэтажному дому в Запорожье. Но в этот день глава МИД РФ Сергей Лавров начал оправдываться и заявлять, что "Запад не оставил России выбора".

Он цинично обвинил Запад якобы в "невыполнении обязательств".

"Запад не оставил нам выбора, кроме как встать на защиту российских, русскоязычных жителей востока Украины, которые подвергались неприемлемой дискриминации и лишению базовых прав со стороны киевского "нацистского" режима", - сказал Лавров.

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