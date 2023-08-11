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"Мир вздрогнул": Медведев нафантазировал о "кровавом сале" и капитуляции Украины

Алина Дембицкая
11 августа 2023, 17:43 обновлено 11 августа, 17:43
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Одиозный российский деятель злобно заявил, что в контрнаступлении гибнут тысячи людей, но это не поможет "киевскому режиму".
Медведев, Путин
Медведев нафантазировал о "кровавом сале" и капитуляции Украины / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

Заместитель председателя Совбеза страны-агрессора России Дмитрий Медведев хочет капитуляции от Украины, но не уверен, что даже она привела бы к миру с РФ.

Так, в своем Telegram-канале приспешник главы кремлевского режима Владимира Путина выдал, что" просвещенный мир в который раз вздрогнул, узнав о выделении десятков нелепых миллиардов долларов для зомби из страны 404", очевидно, имея в виду помощь Соединенных Штатов Америки Украине.

По мнению российского чиновника-пропагандиста, "камикадзе в горящих западных танках этих денег не увидят", но поддержка украинского контрнаступления поможет США поддерживать "миф великой экономики доллара".

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"Людям, страдающим в окопах разделенной страны, по-настоящему нужна только капитуляция, которая, возможно, открыла бы путь к миру. Но мира не хотят ни в Вашингтоне, ни в Киеве. Америка хочет безраздельной власти и ради нее не жалеет кровавого украинского сала", - выдал Медведев.

Одиозный российский деятель злобно добавил, что в контрнаступлении гибнут тысячи людей, но это не поможет "киевскому режиму".

Заявления Медведева относительно Украины

Как сообщал Главред, Медведев истерит из-за Крымского моста. Так, Медведев призвал "уничтожать высшее руководство террористических формирований". Кроме того, одноразовый президент РФ также призывает убивать родственников руководителей Украины.

Недавно Медведев начал угрожать Украине "нестандартными ударами" из-за атаки по Москве. Он хочет взорвать украинские хранилища, транспортные узлы и нефтяные базы. Одиозный политик цинично начал рассказывать о том, что украинские военные якобы "не могут добиться успехов в контрнаступлении".

Кроме того, Медведев разразился угрозой ударов РФ по АЭС в Украине и ядерным объектам в ЕС. Так, российский чиновник разразился угрозой Москвы нанести удар по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС и ядерным объектам в Восточной Европе. По его словам, так государство-оккупант должно ответить на, мол, "попытку ВСУ поразить Смоленскую АЭС ракетами Storm Shadow".

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