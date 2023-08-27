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"Это большая проблема": на Западе обеспокоены затягиванием войны - Bloomberg

Алина Дембицкая
27 августа 2023, 00:25 обновлено 27 августа, 00:42
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Президент США Джо Байден может в конце концов попытаться подтолкнуть Украину к переговорам при отсутствии значительного прогресса на поле боя, пишет издание.
ВСУ
На Западе обеспокоены затягиванием войны / Коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушка, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Союзники Украины выражают серьезное беспокойство из-за того, что война, которую развязала страна-агрессор Россия, перерастает в длительную борьбу. Это может укрепить позицию главы кремлевского режима Владимира Путина.

Как пишет Bloomberg, надежды на то, что украинские защитники смогут осуществить окончательный прорыв в этом году, постепенно исчезают. За более чем два месяца контрнаступления Украине удалось достичь лишь тактических успехов против сильно окопанных российских сил. Окно для дальнейших значительных действий сужается, поскольку осенью надвигается влажная и холодная погода.

Отмечается, что европейские чиновники обеспокоены тем, что президент США Джо Байден может в конце концов попытаться подтолкнуть Украину к переговорам при отсутствии значительного прогресса на поле боя, поскольку в следующем году в США начнутся выборы.

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В то же время, как подчеркивает издание, постоянная поддержка Украины со стороны США остается важной, поскольку Европа сама по себе не имеет военного потенциала, чтобы достаточно усилить Киев. Администрация Байдена неоднократно заявляла, что будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и постепенно увеличивала массу предоставленного оружия.

"Если зимой боевые действия зайдут в тупик, это будет действительно большая проблема, будет усталость от войны. США будут все меньше интересоваться тем, что происходит в Украине, и европейцам будет все труднее убеждать американцев, что Украина – это американская проблема", - сказала научный сотрудник Королевского института международных отношений Саманта де Бендерн.

При этом некоторые из союзников Украины все еще видят шанс, что наши войска прорвутся через российские позиции в этом году, прежде чем погода ухудшится. Кассетные боеприпасы, поставленные США в последние недели, помогли украинским защитникам отбросить оккупантов, позволив выйти за пределы первой линии обороны в некоторых районах.

Но, как подчеркивают журналисты, для США становится все труднее продолжать помощь с политической точки зрения. Ожидается, что борьба за принятие следующего законопроекта о финансировании Украины в Конгрессе этой осенью будет самой тяжелой.

Война России против Украины

Недавно полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан заявил, что разгром российской армии в Украине может произойти весной-летом 2024 года. По его словам, такие сроки могут быть связаны с тем, что в следующем году должны состояться президентские выборы в США.

Как отметил бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес, Украина вернет Донбасс и одержит победу в войне, когда изолирует Крым. По его словам, когда Москва потеряет захваченный Крымский полуостров, ей будет уже наплевать на Донбасс.

Ранее военный Сергей Жеребило рассказал, как закончится война, если Путина не станет. Военнослужащий считает, что война рано или поздно закончится, потому что все войны заканчиваются. Но это не наше дело – с Путиным или нет. Украинцы имеют свое государство, свои границы и свои национальные интересы, "а россияне пусть хоть друг другу глотки перегрызут, у них у самих проблем очень много", говорит боец ВСУ.

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война в Украине война России и Украины
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