Басманный суд Москвы вынес заочный приговор уехавшему из России журналисту Александру Невзорову (объявлен российскими властями "иноагентом").

В путинской России суд "выписал" Невзорову восемь лет за "фейки" о русской армии / https://ua.depositphotos.com и Instagram

В столице страны-агрессора суд вынес заочный обвинительный приговор уехавшему из России публицисту и блогеру Александру Невзорову. Как сообщает BBC, Невзоров получил восемь лет по делу о "военных фейках".

Кроме того, суд запретил Невзорову администрировать интернет-порталы сроком на четыре года.

По версии следствия, 9 марта 2022 года журналист опубликовал в Instagram и YouTube "заведомо ложную информацию" об умышленном обстреле российской оккупационной армией родильного дома в Мариуполе.

"Публикации [Невзорова − Главред] сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан. Источниками распространения этих изображений являются украинские СМИ. Министерством обороны Российской Федерации официально объявлено о ложности указанных сведений", − заявляют русские силовики.

Адвокаты Невзорова просили суд вынести ему оправдательный приговор, указывая, что он использовал информацию из открытых источников. А обвинение требовало приговорить публициста к девяти годам колонии.

Напомним, несколько дней Антон Геращенко, экс-нардеп, предал огласке информацию о том, что Александр Невзоров и его жена Лидия Невзорова благодаря указу президента Зеленсокго получили украинское гражданство. с формулировкой "За выдающиеся заслуги перед нашей страной".

Немногим позже публицист лично на своем канале в мессенджере Telegram официально подтвердил - украинское гражданство ему предоставлено.

6 июня 2022 года в рамках своей очередной пресс-конференции украинский лидер Владимир Зеленский лично заявил - Невзоров получил гражданство Украины. И объяснил такое решение фактором прагматичности.

"Должны раскачивать России как можем. Надо это делать. Полагаю, что и это хорошее оружие тоже – люди любого гражданства, которые выступают за Украину и ее поддерживают", – подчеркнул президент.

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