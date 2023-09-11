"Мы впечатлены прогрессом": Нуланд восхитилась контрнаступлением ВСУ

Россия построила прочную оборону на временно захваченных территориях на юге Украины. Эта оборона "является крупнейшей за 100 лет".

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Виктория Нуланд оценила контрнаступление ВСУ / Коллаж: Главред, фото: фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушко, УНИАН

Контрнаступление ВСУ идет сложно, однако его прогресс впечатляет, и особенно успехи Сил обороны Украины на Юге, учитывая условия, в которых они были достигнуты. Об этом заявила исполняющая обязанности заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд на ежегодном собрании Ялтинской европейской стратегии (YES).

По ее словам, украинским защитникам сложно дается каждый километр, но они продолжают продвигаться.

"Это контрнаступление длилось километр за километром, но мы впечатлены достигнутым прогрессом, особенно на юге", — сказала она.

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Нуланд напомнила, что Россия построила прочную оборону на временно захваченных территориях на юге Украины, преодолеть которую можно благодаря тесному сотрудничеству правительств США и Украины.

"Оборона, созданная Россией, является крупнейшей за 100 лет. Мы понимаем, почему так сложно для украинских военных преодолевать оборонные сооружения россиян. Но и нам сложно понять, что, собственно, нужно для того, чтобы Украина могла преодолеть все эти препятствия и приблизиться к победе. Поэтому мы тесно сотрудничаем с правительством Украины, предоставляем оборудование для механизированного разминирования, дальнобойную артиллерию и другие инструменты", – сказала Нуланд.

По ее словам, Вашингтон постоянно объясняет всем партнерам в Европе, Азии и Африке, какие негативные последствия будут для глобальной безопасности, если Украина не выиграет эту войну.

"Если Украина не победит, если Путин добьется успеха, этот тип зла станет нормой во всем мире. Украина стоит на правой стороне демократии и нуждается в нашей поддержке", – резюмировала она.

Контрнаступление ВСУ

Госсекретарь США Энтони Блинкен положительно отозвался о ходе украинского контрнаступления и подчеркнул, что Вашингтон и в дальнейшем будет помогать Украине оружием. Блинкен отметил, что его чрезвычайно "поразила храбрость и стойкость украинского народа". Госсекретарь также отметил "хороший прогресс" контрнаступления ВСУ.

Бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что критика контрнаступления ВСУ неоправдана. По его словам, Украина уже сделала достаточно успешные шаги, и эта тенденция будет продолжаться. Волкер отметил, что Силы обороны Украины вывели из строя российские линии поставки боеприпасов, топлива, продовольствия, мосты, дороги. Эти действия на фронте делают все более сложным для России содержание своих войск и проведение ротации.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что украинские военные проводят успешные контрнаступательные действия и продвигаются вперед.

Директор аналитического отдела разведывательного управления Министерства обороны США Трент Мол сообщил, что успехи ВСУ позволяют предположить "реалистичную возможность" прорыва остальных линий обороны российских войск до конца 2023 года.

Контрнаступление ВСУ продлится и после того, как Украину накроет холодная погода. Однако после наступления холодов украинским военным станет труднее продвигаться вперед. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

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