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"Мы готовимся": диктатор Путин заговорил о войне РФ против США

Алёна Воронина
15 октября 2023, 15:09 обновлено 15 октября, 15:09
Глава Кремля начал заявлять чушь о том, что США якобы готовятся воевать сразу с РФ и Китаем.
Джо Байден, Владимир Путин
Диктатор Путин сказал, будет ли воевать РФ против США/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скрин

Российский диктатор Владимир Путин заявил, якобы США "готовятся к войне" с Россией и Китаем. И поэтому, по его словам, страна-агрессор РФ также готовится к любому развитию событий.

Такое заявление глава Кремля озвучил российским пропагандистам. При этом диктатор РФ, развязавший полномасштабную кровавую войну против Украины, комментируя возможность войны против США отметил, якобы Россия руководствуется принципом "хочешь мира – готовься к войне".

"Мы все готовимся к войне, мы все готовимся, потому что придерживаемся древнего принципа: хочешь мира – готовься к войне. Но мы исходим из того, что мы хотим мира, но если они хотят воевать с Россией, то это совсем другая война", – сказал Путин.

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Также российский диктатор цинично сравнил войну, которую российские оккупанты ведут против Украины, и войну в Израиле. Он сказал, что якобы действия РФ против Украины – это совсем другое чем то, что сейчас происходит на Ближнем Востоке.

"Это не проведение "СВО". Вы посмотрите на Ближнем Востоке. Разве там специальная военная операция? Разве можно сравнить", – высказался глава Кремля.

При этом диктатор РФ поделился своими выдумками о том, что якобы США готовятся воевать сразу и с Россией, и с Китаем.

"А если говорить о войне с большими ядерными державами, то это другая история совсем. Я не думаю, что людям в здравом уме это может прийти в голову. Если она приходит, то это заставляет нас только настораживаться. Тем более, воевать сразу и с Россией, и с Китаем. Ерунда, конечно", – сказал Путин.

Ранее сообщалось, что США подняли авиацию в направлении Крыма для проведения разведки. Маневры проводят два американских самолета-Boeing P-8A Poseidon и Bombardier Challenger 650, воздушные суда были подняты с баз Североатлантического альянса.

Напомним, в США оценили новое наступление РФ на Донбассе. Координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что новое наступление российских оккупантов у Лимана и Авдеевки на Донбассе не стало сюрпризом. При этом США уверены, что ВСУ отобьют атаку врага.

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