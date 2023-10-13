США подняли авиацию в направлении Крыма: в Сети узнали детали

Министерство обороны США проводит воздушную разведку в направлении территорий оккупированного агрессором Россией Крыма и других южных областей Украины. Американцы подняли свои боевые самолеты с баз НАТО.
Как сообщает Крымский ветер, портал мониторинга авиаперелетов Flightradar установил, что разведывательные мероприятия проводят американские самолеты Boeing P-8A Poseidon и Bombardier Challenger 650 с побережья Румынии.
В частности, указывается, что Boeing P-8A Poseidon взлетел с базы НАТО в Сицилии в 16:59.
"С утра разведку в этом же районе ведет Bombardier Challenger 650 с позывным CL60", - также уточняется в сообщении.
Подчеркивается, что западный мир после полномасштабного нападения агрессора России на Украину делится с Киевом разведывательными данными "в режиме реального времени".
НАТО ведет разведку в направлении Крыма
Битва за Крым
Украина сможет выйти к Крыму весной, если Киев и Запад серьезно усилят украинскую армию, полагает азербайджанский военный обозреватель Агиль Рустамзаде. По его словам, нужна не новая мобилизация, а значительное увеличение производства отечественного оружия, что поможет переломить ситуацию на поле боя.
В ГУР назвали "жирные" цели для БПЛА и ракет в Крыму. По словам заместителя начальника военной разведки Минобороны Вадима Скибицкого, ВСУ продолжают бить по вражеским объектам, чтобы перерезать "сухопутный коридор" оккупантов в захваченный Крым.
ВСУ ударили по войскам РФ в захваченном Джанкое 7 октября. Удар подтвердили в Главном управлении военной разведки. Представитель ГУР Андрей Юсов сказал, что оккупанты понесли потери.
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