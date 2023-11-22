Освобождение Левобережья: жители встречают бойцов ВСУ со слезами на глазах

В Сети опубликовано видео, на котором бойцы Вооруженных сил Украины приветствуют местных жителей в одном из освобожденных населенных пунктов Херсонской области.
Как пишет журналист Юрий Бутусов, кадры получены из одного из поселков на левом берегу Днепра в Херсонской области, который был недавно освобожден от российских захватчиков.
Автор утверждает, что на видео - момент встречи бойцов с жителями поселка на левом берегу Херсонской области, который находился под оккупацией в течение полутора лет.
"Очень трогательные кадры, по которым так соскучились украинцы. Как утверждает автор, на видео момент встречи местными жителями наших защитников в одном из поселков на левом берегу Херсонщины, который находился под оккупацией полтора года. Спасибо нашим воинам и очень надеемся, что в ближайшее время таких видео будет все больше и больше", - добавил Бутусов.
Судя по опубликованному видео, события происходили 17 ноября.
Смотрите видео - украинцы встречают бойцов ВСУ на Левобережье:
Продвижение ВСУ на Херсонщине
Ранее сообщалось о том, что ВСУ взяли три плацдарма на Левобережье. Артиллерийский огонь уже позволил украинским подразделениям продвинуться на разных участках фронта, говорит Владислав Селезнев.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ расширяют плацдарм на Левобережье и продвигаются вперед. Силы обороны Украины удерживают новые позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Как ранее сообщалось, в ГУР раскрыли сценарий сдачи РФ Левобережья. ВСУ ставят перед собой задачу оттеснить врага как можно дальше от правого берега, рассказали в Генштабе.
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