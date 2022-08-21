Мощные взрывы в Чернобаевке: подробности нового удара ВСУ по оккупантам

Украинской авиацией было нанесено пять ударов по скоплению живой силы, вооружения и техники врага.
В Оперативном командовании Пивдень сообщили о поражении командного пункта оккупантов и уничтожении их складов боеприпасов в Чернобаевке и Старицах на Южном направлении.
Как говорится в сообщении на странице ОК Пивдень в Facebook, обстановка в операционной зоне сложная и напряженная, но контролируется силами обороны. Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны, существенных изменений в составе и положении не фиксируется.
"Силами до мотострелковой роты при поддержке трех танков трижды врагом осуществлялись попытки штурмовых действий из Александровки в направлении Таврического. Успеха не имели. Девять раз атаковал штурмовой авиацией и вертолетами наши позиции вдоль линии соприкосновения. Без наших потерь", - констатировали в командовании.
Украинской авиацией было нанесено пять ударов по скоплению живой силы, вооружения и техники врага.
"Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 230 огневых задач, по результатам которых поражено командный пункт 247-го десантно-штурмового полка 7-й десантно-штурмовой дивизии, уничтожены склады вражеских боеприпасов в Чернобаевке и Старицах", - сообщили в Командовании.
Кроме того, говорится в сообщении, вражеское войско было уменьшено на:
- 75 оккупантов;
- корпусную самоходную пушку Гиацинт-С;
- два танка Т-72;
- шесть единиц бронированной техники.
Вечером 2 августа СМИ писали, что украинские военные мощно ударили по месту расположения российских захватчиков в Чернобаевке Херсонской области. Удар был нанесен в районе аэропорта.
Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что в Херсонской области российские оккупационные войска потеряли еще более 10 старших офицеров, включая генералов. Результативные действия по уничтожению российских захватчиков произошли в Чернобаевке.
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