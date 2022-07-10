В Чернобаевке взорвали командный пункт оккупантов: погибли генералы и полковники РФ

На Херсонщине уничтожен командный пункт, склад боеприпасов, несколько десятков единиц техники РФ.
В Херсонской области российские оккупационные войска потеряли еще более 10 старших офицеров, включая генералов.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в своем Facebook.
По его данным, результативные действия по уничтожению российских захватчиков произошли в Чернобаевке.
"Вчерашняя, 26-я Чернобаевка, это ещё плюс 12 старших российских офицеров (генералы/полковники), добавленных к тем десяти, что погибли и ранены чуть севернее, в Новой Каховке, командный пункт, склад боеприпасов, несколько десятков единиц техники",- добавил Арестович.
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Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о том, что за последние 10 дней с помощью американских РСЗО было уничтожено не менее 20 вражеских складов с боеприпасами.
Арестович говорит, что появление у ВСУ HIMARS поломало концепцию наступления путинской армии в Украине.
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