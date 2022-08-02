ВСУ разгромили место базирования оккупантов в аэропорту Чернобаевки

Над аэропортом поднимается дым и слышны сильные звуки детонации боекомплекта.
Украинские военные вновь мощно ударили по месту расположения российских захватчиков в Чернобаевке Херсонской области.
Об этом сообщается в Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами". Удар был нанесен в районе аэропорта, где и "осели" оккупанты.
"В районе аэропорта вблизи Чернобаевки попадание в базирование кацапов. Минус БК (боекомплект – ред.)", – отмечается в сообщении.
Как видно из фото и видео, которые начали появляться в соцсетях, в результате удара там поднимается густой дым, слышны сильные звуки детонации боеприпасов.
Официальная информация относительно удара по оккупантам в Чернобаевке пока не сообщалась.
Напомним, 9 июля ВСУ взорвали в Чернобаевке командный пункт оккупантов, склад боеприпасов, несколько десятков единиц техники РФ. Оккупационные войска потеряли еще более 10 старших офицеров, включая генералов.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты случайно взорвали собственный поезд с боеприпасами в оккупированной Херсонской области. Когда захватчикам подвезли боеприпасы, они пытались сделать дымовую завесу, чтобы скрыть поезд от украинских военных, но что-то пошло не так и раздался сильный взрыв.
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