Оккупанты цинично собираются устроить рок-концерт на украинской Азовстали: "шабаш на крови и костях"

Оккупанты хотят устроить концерт на Азовстали / Коллаж фото УНИАН, Reuters

Российские оккупанты хотят устроить в разгромленном Мариуполе рок-концерт. При чем они не случайно выбрали место. Они цинично хотят устроить песни и пляски на украинской Азовстали, где погибло огромное количество украинских защитников. Об этом заявили в городском совете Мариуполя.

Чиновники считают, что этим "концертом" оккупанты хотят замылить глаза жителям города и отвлечь их от реальных проблем, с которыми они сталкиваются каждый день.

"Русские оккупанты продолжают делать рекорды в своем цинизме. Теперь они анонсируют проведение рок-концерта на меткомбинате, где погибли наши Герои. В очередной раз они пытаются отвлечь жителей от настоящих проблем картинными мероприятиями", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в Мариуполе до сих пор под завалами домов находятся тела сотен погибших. В городе нет отопления, водоснабжения. Людям приходится обустраивать свое жилье под открытым небом, так как большинство из них остались без своих квартир и вещей.

Прорыв украинских пилотов на осажденный завод "Азовсталь"

В конце мая первый командир и основатель полка "Азов" Андрей Билецкий говорил - украинские пилоты успешно провернули операции, которых история еще не знала. Они более пяти раз вертолетами перебрасывали помощь украинским военным, которые были заблокированы на Азовстали в Мариуполе

Кроме того, таким образом из Мариуполя вывезли раненых и тела убитых защитников. Благодаря такому авиапрорыву для усиления обороны города было доставлено 72 бойца "Азова".

Позднее руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов говорил - в Мариуполь на помощь украинским военным отправились 16 вертолетов, два из которых были сбиты оккупантами во время пятого и седьмого вылетов. По его словам, еще один из вертолетов был сбит, когда отправлялся на помощь другому подбитому вертолету.

Данных о жертвах и пострадавших Буданов, однако, приводить не стал.

Другие новости: