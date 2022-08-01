УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Пожар и взрывы под Мариуполем: партизаны уничтожили бронетехнику на базе россиян

1 августа 2022, 19:58

Пожар перекинулся на ремонтную базу, расположенную на окраине поселка Безыменное.

На юге ВСУ уничтожили четыре военных склада
На юге ВСУ уничтожили четыре военных склада / Фото УНИАН

Партизаны подожгли поле с зерном вблизи Мариуполя, чтобы оккупанты не смогли его украсть, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Как пишет он в Telegram, огонь перекинулся на ремонтную базу РФ, расположенную на окраине поселка Безыменное, уничтожив танк.

Советник мэра Мариуполя уточнил, что пожар перекинулся на ремонтную базу, расположенную на окраине поселка Безыменное. На ее территории базы оккупанты ремонтируют и окрашивают тяжелую военную технику.

"В итоге либо из-за детонации БК, либо из-за топлива отремонтированный танк воспламенился и пошел за крейсером Москва", — рассказал он.

По словам Андрющенко, МЧС России сейчас пытается погасить пожар, чтобы спасти другую военную технику.

Напомним, на Херсонском направлении бойцы Вооруженных сил Украины продолжают продвигаться, заявила начальник пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, в захваченной Россией Херсонской области находится около 12-15 тысяч вражеских военных. Россияне будут сдаваться в плен силам обороны Украины еще до того, как ВСУ перейдут к контрнаступательной операции. Украинская армия уже атакует объекты оккупантов с помощью РСЗО HIMARS.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко ранее заявил, что Украина освободит оккупированные территории на юге Украины, в том числе и аннексированный еще в 2014 году Крым.

Смотрите онлайн новости Донбасса

Читайте еще:

новости Мариуполя война России и Украины партизаны
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:58

Пожар и взрывы под Мариуполем: партизаны уничтожили бронетехнику на базе россиян

19:55

Брежнева показала, как сильно изменилась за время войны

19:54

"Лучшие девочки Украины!": Ольга Сумская показала сэлфи с цветущей Ниной Матвиенко

19:38

Раздача повесток на блокпостах и АЗС: Зеленский ответил на электронную петициюВидео

19:38

Самые вкусные и очень сладкие помидоры на зиму: удивительно простой рецептВидео

Реклама
19:25

РФ не удастся взять Запорожье или Кривой Рог, они хотят рубить коридор в Приднестровье – ЖдановВидео

19:25

Невероятное везение, успех в делах и большие деньги: 3 знака зодиака в списке счастливчиков августаВидео

19:14

Почему нам невыгоден конфликт за Тайвань между США и КНРмнение

19:10

Без формы и с беспилотниками: оккупанты изменили тактику борьбы с партизанами

19:04

Гороскоп на завтра 2 августа 2022: Близнецам – деньги, Львам – везение, Скорпионам – тайные желанияВидео

18:59

"Родина кинула": наемники из Чувашии бунтуют из-за невыплат за участие в войне

18:51

"Война только начинается": что ждет Украину в День Независимости 24 августаВидео

18:37

Испугался удара по бункеру: Путин высказался против ядерной войныВидео

18:35

Остановка и эвакуация: в Киеве транспорт будет работать по-новому во время тревогиВидео

18:25

"Бывшая до сих пор живет с Потапом": Позитив рассекретил, где сейчас его экс-супруга

18:19

День ангела Ильи – душевные поздравления и картинки именинникам в Ильин день

18:03

"Украинская армия – самая сильная в мире": боевик "ДНР" рассказал матери, как работают ВСУВидео

17:59

"Похороним врага": Пекин грозит накануне вероятного визита Пелоси на ТайваньВидео

17:39

Путин как Невский, а ВСУ – "безбожники": в РФ насмешили новыми методичками о войнеВидео

17:11

Война в Украине и ее последствия для России и Путина – чат с социологом Игорем Эйдманом

Реклама
17:10

План трех "Д" с максимальным ударом по войскам РФ: Подоляк назвал сценарий контроперации ВСУВидео

17:06

"Мы слышали крики": оккупанты заставили пленного "Волыну" комментировать теракт в ЕленовкеВидео

17:02

Как почистить стиральную машину от накипи: 3 простых "домашних" способа, которые сохранят вашу технику

17:01

Эксперт пояснил, как и когда развалится путинская вертикаль власти в России

16:59

РФ собирает новый ударный кулак: эксперты назвали главное направление атакиВидео

16:56

Гороскоп на август 2022 для Водолеев: кризис, армия и опасность

16:54

Светлана Лобода рассказала, когда вернется в РФ

16:49

"Стратегическая цель": Хара объяснил, почему Украина должна разрушить Крымский мостВидео

16:44

Приметы на 2 августа: какие 3 вещи нельзя делать в день Ильи, чтобы не привлечь бедуВидео

16:29

Астролог предупредила о том, какие опасности таит в себе август для УкраиныВидео

16:24

Украина получила новую партию мощных HIMARS - РезниковВидео

16:09

"Сначала – уничтожение оккупантов": Данилов назвал условие переговоров с РФВидео

16:03

Последнее хвастовство: кадыровца во время записи видео для Tik-Tок уничтожили ВСУВидео

15:58

В Каховке партизаны подорвали машину вместе с коллаборантом, он в реанимации - СМИВидео

15:55

ВСУ освободили более 40 пунктов на Херсонщине: ситуация критическая, людям следует уезжать – ОВАВидео

15:53

Актер из сериала "Крепостная" ушел на фронт защищать Украину

15:41

Гороскоп на август 2022 для Козерогов: резкие перемены, снижение дохода и любовный треугольникВидео

15:32

Полыхало и взрывалось до утра: подробности ликвидации военного склада РФ на ХерсонщинеВидео

15:24

Полнолуние в августе 2022: что нужно сделать, чтобы уберечься от бедВидео

15:21

Киев "засыплет" ракетами: известна точная дата - жуткий прогноз экстрасенсаВидео

Реклама
15:13

"Сейчас все будет однозначно": эксперт рассказал, признает ли Запад референдумы 11 сентября

15:04

"Зомби в клетке": Бабкин рассказал о родственниках из России

15:01

16-тонные HIMARS стояли на втором этаже: в РФ заявили об уничтожении 2 РСЗО и оконфузилась с видеоВидео

15:00

Гороскоп на июль 2022 для Стрельцов: работа мечты и чудесное выздоровлениеВидео

14:59

Ракетные удары по Москве: Тука назвал цели для ВСУВидео

14:27

От психопатии до онкологии: психолог объяснил, какими заболеваниями страдает ПутинВидео

14:24

79% украинцев за закрытые границы Россией с визами и таможнями - новый опрос

14:15

"Своих даже не забирают": буряты и россияне убивают друг в друга на ХерсонщинеВидео

14:07

В Украину прибыли немецкие РСЗО MARS II - РезниковВидео

14:03

Евгений Жуков. Кадыровцы, зверства бурятов, раздача оружия населениюВидеоблоги

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять