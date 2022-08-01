Пожар и взрывы под Мариуполем: партизаны уничтожили бронетехнику на базе россиян

На юге ВСУ уничтожили четыре военных склада / Фото УНИАН

Партизаны подожгли поле с зерном вблизи Мариуполя, чтобы оккупанты не смогли его украсть, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Как пишет он в Telegram, огонь перекинулся на ремонтную базу РФ, расположенную на окраине поселка Безыменное, уничтожив танк.

Советник мэра Мариуполя уточнил, что пожар перекинулся на ремонтную базу, расположенную на окраине поселка Безыменное. На ее территории базы оккупанты ремонтируют и окрашивают тяжелую военную технику.

"В итоге либо из-за детонации БК, либо из-за топлива отремонтированный танк воспламенился и пошел за крейсером Москва", — рассказал он.

По словам Андрющенко, МЧС России сейчас пытается погасить пожар, чтобы спасти другую военную технику.

Напомним, на Херсонском направлении бойцы Вооруженных сил Украины продолжают продвигаться, заявила начальник пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, в захваченной Россией Херсонской области находится около 12-15 тысяч вражеских военных. Россияне будут сдаваться в плен силам обороны Украины еще до того, как ВСУ перейдут к контрнаступательной операции. Украинская армия уже атакует объекты оккупантов с помощью РСЗО HIMARS.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко ранее заявил, что Украина освободит оккупированные территории на юге Украины, в том числе и аннексированный еще в 2014 году Крым.

Смотрите онлайн новости Донбасса

Читайте еще: