Над Винницкой областью сбили вражеские ракеты: где еще слышны мощные взрывы

Во вторник, 2 августа, над Винницкой областью силы противовоздушной обороны сбили две вражеские ракеты.
Во вторник, 2 августа, над Винницкой областью силы противовоздушной обороны сбили две вражеские ракеты, сообщает глава местной ОВА Сергей Борзов в Telegram.
В области, как и во всей Украине, сегодня была объявлена воздушная тревога.
Борзов просит всех жильцов оставаться в укрытиях.
Также СМИ сообщали и о взрывах в Кировоградской области.
Известно, что в Николаевской области также работало ПВО, были сбиты якобы три вражеские ракеты. Также появилась информация о взрывах во Львовской области.
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Напомним, российские оккупанты случайно взорвали собственный поезд с боеприпасами в оккупированной Херсонской области. Когда захватчикам подвезли боеприпасы, они пытались сделать дымовую завесу, чтобы скрыть поезд от украинских военных, но что-то пошло не так и раздался сильный взрыв.
Ранее сообщалось, что Верховный суд России объявил полк "Азов" террористической организацией и запретил его на территории РФ. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Рассматривали этот вопрос по требованию российской Генпрокуратуры.
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