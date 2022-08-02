ВСУ уничтожили более 100 оккупантов в командном пункте на Луганщине: в РФ врут об "отсутствии потерь"

В РФ врут от "отсутствии потерь" в Хрустальном/ DVIDSHUB Flickr, t.me/AFUStratCom

Российские захватчики пытаются скрыть потери после точного ракетного удара ВСУ по командному пункту оккупантов в Хрустальном на Луганщине.

Страна-агрессор уже начала распространять дезинформацию, якобы весь личный состав успел выехать из отеля перед тем, как туда ударила украинская ракета. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Украинские военные ударили ракетой по командному пункту россиян, который располагался в помещении отеля в Хрустальном (бывший Красный Луч) Луганской области, в ночь на 24 июля. Тогда в Управлении стратегических коммуникаций сообщили, что было убито и ранено более 100 оккупантов РФ.

В ГУР отмечают, что захватчики после этого не стали обнародовать информацию о потерях. Вместо этого они начали делать всё, чтобы скрыть факт гибели и ранения своих военных.

"Большинство раненых было немедленно отправлено в военный госпиталь в ростов-на-дону на гражданских автомобилях", – говорится в сообщении.

Противник начал активно распространять ложную информацию о том, якобы все оккупанты, которые были в гостинице "Красный луч", успели выехать до удара.

"После уничтожения всех следов результативного удара ВСУ, противник активно начал распространять дезинформацию в СМИ, сети Интернет и мессенджерах, что якобы все оккупанты успели заблаговременно выехать из отеля и никто из них не пострадал", – отмечают в ГУР.

Напомним, российские оккупанты случайно взорвали собственный поезд с боеприпасами в оккупированной Херсонской области. Когда захватчикам подвезли боеприпасы, они пытались сделать дымовую завесу, чтобы скрыть поезд от украинских военных, но что-то пошло не так и раздался сильный взрыв.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России объявил полк "Азов" террористической организацией и запретил его на территории РФ. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Рассматривали этот вопрос по требованию российской Генпрокуратуры.

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