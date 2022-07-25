Более 100 убитых и раненых: на Луганщине ВСУ взорвали командный пункт оккупантов

Взрыв в Хрустальном / t.me/AFUStratCom

Вооруженные силы Украины в результате точного попадания по гостинице в оккупированном РФ Хрустальном (бывший Красный Луч) Луганской области в ночь на 24 июля уничтожили 100 оккупантов РФ.

Как рассказали в Управлении стратегических коммуникаций, украинские военные попали в командный пункт россиян, который находился в гостинице города Хрустальный.

По обновленным данным СтратКома, в результате попадания 100 россиян погибли, у ведомства есть "оптимистические прогнозы", что количество убитых возрастет из-за травм.

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Ранее сообщалось о том, что российские военные, которые находятся на оккупированных территориях Украины, не могут скрыться от ВСУ.

Ночью украинские бойцы мощно ударили по командному пункту оккупантов на Луганщине.

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