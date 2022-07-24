HIMARS разбили российский командный пункт на Луганщине: около 100 оккупантов погибшие или раненые

ВСУ ударили по командному пункту оккупантов в Красном Луче / Коллаж Википедия, Антон Геращенко

Российские военные, которые находятся на оккупированных территориях Украины, не могут скрыться от ВСУ. Ночью украинские бойцы мощно ударили по командному пункту оккупантов в Красном Луче на Луганщине. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

ВСУ уничтожили пункт с помощью HIMARS. В результате около 100 российских оккупантов были ликвидированы или ранены.

"Этой ночью с помощью HIMARS был нанесен высокоточного удара по отелю в городе Красный Луч, где располагался командный пункт одного крупного воинского подразделения агрессоров", - написал Антон Геращенко.

Ракеты попали прямо в крышу отеля и проломили бетонные перекрытия сверху до низу.

Как известно, Красный Луч был оккупирован еще осенью 2014 года.

Читайте также"Адская ночь": под Мелитополем нанесли удар по захваченному РФ аэродрому

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что в Луганской области во время битв за Лисичанск и Северодонецк украинские военные уничтожили около 11 тысяч российских оккупантов.

Также сообщалось, что украинские воины пошли на штурм позиций российских оккупантов в селе Ивановка на Херсонщине и выбили их из населенного пункта. Военнослужащие из 518-го отдельного батальона специального назначения штурмовали оккупантов 30 июня. Уже на следующий день к ним на подмогу пришли бойцы 60-й отдельной пехотной бригады. ВСУ завладели трофейной техникой оккупантов.

Другие новости: