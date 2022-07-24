54 "двухсотых" и уничтоженные склады боеприпасов: авиация ВСУ выкуривает оккупантов с юга Украины

Авиация ВСУ выкуривает оккупантов с юга Украины / УНИАН

Защитники Украины продолжают уничтожать вражескую армию на южном направлении. В течение 23 июля было ликвидировано еще 54 российских оккупанта.

Как сообщили в сводке оперативного командования "Юг", наша авиация нанесла шесть ударов по вражеским скоплениям живой силы и техники.

Войска РФ также потеряли еще три танка Т-62, три реактивные системы залпового огня "Град", одну гаубицу "Мста-Б", а также бронированную и автомобильную технику.

В Херсонской области уничтожен очередной склад с боеприпасами оккупантов и пункт боеснабжения. Окончательные потери врага еще уточняются.

Читайте такжеВСУ уже могли начать контрнаступление на Херсонщине, информация будет поступать с задержкой - ISWНапомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что в Луганской области во время битв за Лисичанск и Северодонецк украинские военные уничтожили около 11 тысяч российских оккупантов.

Также сообщалось, что украинские воины пошли на штурм позиций российских оккупантов в селе Ивановка на Херсонщине и выбили их из населенного пункта.

Военнослужащие из 518-го отдельного батальона специального назначения штурмовали оккупантов 30 июня. Уже на следующий день к ним на подмогу пришли бойцы 60-й отдельной пехотной бригады.

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