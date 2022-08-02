Хотели сделать дымовую завесу: россияне случайно взорвали собственный поезд на Херсонщине

Россияне случайно взорвали собственный поезд на Херсонщине/ Reuters, УНИАН

Российские оккупанты случайно взорвали собственный поезд с боеприпасами в оккупированной Херсонской области.

Когда захватчикам подвезли боеприпасы, они пытались сделать дымовую завесу, чтобы скрыть поезд от украинских военных. Однако что-то пошло не так и раздался сильный взрыв. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

31 июля из оккупированного Крыма прибыл эшелон с военной техникой и боеприпасами для захватчиков. Он стоял на железнодорожной станции "Каланчак" в Херсонской области и ждал до следующего утра, когда оккупанты начали его разгружать.

Однако они боялись, что процесс разгрузки "засекут" ВСУ, и поэтому, чтобы скрыть поезд, устроили дымовую завесу.

"Очевидно, с целью маскировки процесса разгрузки и защиты от ударов HIMARS, оккупанты применили мощные средства задымления. Примерно в 11:20 (1 августа – ред.) в районе проведения работ прогремел взрыв", – отмечают в украинской разведке.

Из-за плотной дымовой завесу украинским разведчикам не удалось определить характер взрыва. Однако сразу после этого эшелон без всякого предупреждения начал движение в направлении Крыма. При этом личный состав оккупантов после взрыва сразу разбежался в панике.

"Предположительно взрыв стал следствием неосторожного обращения с боеприпасами при разгрузке или пожара, возникшего как следствие неумелого использования пиротехнических средств в ходе создания дымовой завесы", – отмечают в ГУР Минобороны Украины.

Также в украинской разведке напомнили, что защитники Украины в ночь с 29 на 30 июля "денацифицировали" железнодорожный эшелон оккупантов, который прибыл на станцию Брилевка на Херсонщине. Вражеский эшелон включал в себя 40 вагонов, в которых перевозился личный состав захватчиков, а также техника и боеприпасы.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России объявил полк "Азов" террористической организацией и запретил его на территории РФ. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Рассматривали этот вопрос по требованию российской Генпрокуратуры.

Напомним, в Российской Бурятии пришлось расформировать "элитную" десантную бригаду из-за огромных потерь. Солдат из этой бригады отправляли на войну в Украине.

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