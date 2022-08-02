Там безумные потери: в Бурятии расформировали "элитную" бригаду десантников

В Бурятии расформировали бригаду десантников из-за сумасшедших потерь / Коллаж фото Байкал Daily/Сергей Тарасенко

В российской Бурятии пришлось расформировать "элитную" десантную бригаду из-за безумных потерь. Солдат из этой бригады отправляли на войну в Украине, которую сам же развязал российский диктатор Владимир Путин. Такая информация появилась в российской Википедии, сообщает 24 канал.

Самое смешное то, что руководство решило сделать такой "подарок" ко дню российского десантника, который оккупанты отмечают 2 август.

Стоит отметить, что Википедия ссылалась на заявление российского Минобороны. Известно, что 26 февраля, можно сказать с самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, буряты пытались форсировать Днепр в районе Каховки. Тогда украинские защитники сразу показали им, кто тут хозяин.

В результате мощного отпора пострадал офицерский состав - был ликвидировал заместитель командира бригады подполковник Денис Глебов. Также серьезные ранения получил командир гвардии бригады полковник Денис Шишов. Всего через три дня оккупанты уже похоронили заместителя начальника штаба бригады подполковника Павла Кислякова.

По данным независимого фонда "Свободная Бурятия", по состоянию на 25 июля погибли 7 тыс. человек, 5 тыс. солдат ранены, еще около 8,5 тыс. считаются пропавшими без вести.

"Показатель небоеспособности вообще зашкаливает. Например, в 11 отдельной десантно-штурмовой бригаде он составляет целых 47%. То есть каждый второй воевать уже не может. И именно поэтому соответствующую бригаду от 1 августа, накануне дня ВДВ, решили расформировать", — говорится в сообщении.

Источник издания отметил, что цифры могут быть несколько преувеличены, однако на сколько именно, пока неизвестно.

Стоит отметить, что позже на сайте российской Википедии пропала эта статья. Можно предположить, что так распорядилось кремлевское руководство.

Ранее Главред сообщал о том, что российские солдаты на временно оккупированной Херсонщине паникуют в ожидании наступления ВСУ. От отчаяния буряты и россияне стреляют друг в друга. Все из-за того, что россияне пытаются отправлять представителей нацменьшинств и с так называемых республик на наиболее горячие направления.

Напомним, что контрактников из Бурятии, которые отказались воевать в Украине, помещают в СИЗО возле оккупированного РФ Луганска. Отказники говорят, что после того, как они написали рапорта, командование начало их запугивать и угрожать.

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