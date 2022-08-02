УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Там безумные потери: в Бурятии расформировали "элитную" бригаду десантников

2 августа 2022, 14:33

Независимый фонд сообщает, что на войне в Украине из этой бригады погибли 7 тыс. человек, 5 тыс. - ранены, около 8,5 тыс. - пропавшие без вести.

буряты, флаг Бурятии и РФ
В Бурятии расформировали бригаду десантников из-за сумасшедших потерь / Коллаж фото Байкал Daily/Сергей Тарасенко

В российской Бурятии пришлось расформировать "элитную" десантную бригаду из-за безумных потерь. Солдат из этой бригады отправляли на войну в Украине, которую сам же развязал российский диктатор Владимир Путин. Такая информация появилась в российской Википедии, сообщает 24 канал.

Самое смешное то, что руководство решило сделать такой "подарок" ко дню российского десантника, который оккупанты отмечают 2 август.

Стоит отметить, что Википедия ссылалась на заявление российского Минобороны. Известно, что 26 февраля, можно сказать с самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, буряты пытались форсировать Днепр в районе Каховки. Тогда украинские защитники сразу показали им, кто тут хозяин.

В результате мощного отпора пострадал офицерский состав - был ликвидировал заместитель командира бригады подполковник Денис Глебов. Также серьезные ранения получил командир гвардии бригады полковник Денис Шишов. Всего через три дня оккупанты уже похоронили заместителя начальника штаба бригады подполковника Павла Кислякова.

По данным независимого фонда "Свободная Бурятия", по состоянию на 25 июля погибли 7 тыс. человек, 5 тыс. солдат ранены, еще около 8,5 тыс. считаются пропавшими без вести.

"Показатель небоеспособности вообще зашкаливает. Например, в 11 отдельной десантно-штурмовой бригаде он составляет целых 47%. То есть каждый второй воевать уже не может. И именно поэтому соответствующую бригаду от 1 августа, накануне дня ВДВ, решили расформировать", — говорится в сообщении.

Источник издания отметил, что цифры могут быть несколько преувеличены, однако на сколько именно, пока неизвестно.

Стоит отметить, что позже на сайте российской Википедии пропала эта статья. Можно предположить, что так распорядилось кремлевское руководство.

Ранее Главред сообщал о том, что российские солдаты на временно оккупированной Херсонщине паникуют в ожидании наступления ВСУ. От отчаяния буряты и россияне стреляют друг в друга. Все из-за того, что россияне пытаются отправлять представителей нацменьшинств и с так называемых республик на наиболее горячие направления.

Напомним, что контрактников из Бурятии, которые отказались воевать в Украине, помещают в СИЗО возле оккупированного РФ Луганска. Отказники говорят, что после того, как они написали рапорта, командование начало их запугивать и угрожать.

Другие новости:

война в Украине буряты Бурятия российское вторжение
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:51

В РФ работает мощная агентура Украины: они сообщали о переносе Путиным нападения на 24 февраля – ГУР

14:33

Там безумные потери: в Бурятии расформировали "элитную" бригаду десантниковВидео

14:32

В РФ признали полк "Азов" террористической организациейВидео

14:18

"Мы живем по соседству с самым большим в мире концлагерем": Комаровский обрушился на РФВидео

14:06

Гороскоп на август 2022 для Водолеев: кризис, армия и опасность

Реклама
13:59

Российская актриса призвала писать доносы на тех, кто слушает "запрещенку" в россии

13:52

Битва за Донбасс подходит к концу, Херсон освободим в ближайшие недели - СенцовВидео

13:43

"Следующие месяцы будут решающими": Украина не будет идти на уступки Путину - ЕрмакВидео

13:39

Оккупанты кидали 10 гранат, но украинец выжил: невероятная история боя воина Нацгвардии с русскими

13:34

"Не надо искать оправдания извергам": Подоляк разнес слова Трампа по Крыму и НАТОВидео

13:04

Угроза атаки Харькова и переброска сил РФ на юг: в Минобороны заявили о готовности к любым сценариямВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 3 августа 2022: Ракам – недоброжелатели, Девам – обида, Водолеям – исполнение мечтыВидео

12:56

Оккупанты могут попасть в ловушку на Херсонщине - ЖдановВидео

12:47

Фотограф Зеленской Лейбовиц отреагировала на критику

12:15

Отказывает мозг: Нагиев впервые рассказал о своей болезни

12:06

Зверствуют ровно также: Дуда сравнил русских оккупантов с нацистамиВидео

11:56

В оккупированном Крыму готовятся к возвращению Украины - ГУР

11:46

Употребление жареной еды приближает смерть: как готовить любимые блюда без опаски за свою жизнь

11:40

Гайдай назвал направление на Донбассе, где оккупанты сосредоточили главные силыВидео

11:30

Каждая ракета попадает в цель: даже американцы были удивлены, как ВСУ используют HIMARS - генерал

Реклама
11:10

Приметы на 3 августа: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы не принести в дом болезниВидео

11:05

Бесхребетные и лживые: Алан Бадоев обрушился на артистов-путинистов во главе с Киркоровым

10:46

Путин ударился в безумие: в Кремле и Крыму провели ритуал с жертвоприношением - СМИ

10:41

"Перелом в войне будет в сентябре": астролог назвала период победы Украины и крах для РоссииВидео

10:16

В Вашингтоне русский дипломат злобно растоптал подсолнухи, которые туда принесли дети

10:14

"Большие крушения и много жертв": астролог назвала 5 городов Украины, которые ждут большие потериВидео

10:12

Оккупанты из Чувашии устроили бунт: требуют денег за убийства украинцевВидео

10:11

Зачем нужен нижний ящик под духовкой и что в нем категорически запрещено хранить

09:56

Праздники в августе 2022 в Украине: День Независимости, День ВВС, День строителя – как будем отдыхать

09:52

Медведев побредил о воссоздании СССР и намекнул на захват Казахстана, обвинив его в "геноциде русских"

09:41

Доллара по 40 уже не будет: в НБУ рассказали о курсе валют на ближайшие неделиВидео

09:40

Украинские воины уничтожили двух оккупантов-баскетболистов из Бурятии

09:10

За убийство пленных "азовцев" в Еленовке ответственна Россия - ISWВидео

09:06

Цинизм постсоветского человекамнение

09:01

У Жириновского пополнение: в Украине ликвидировали оккупанта из ЛДПР

08:53

Ильин день 2022: традиции, запреты и магия дня

08:37

День ангела Ильи – душевные поздравления и картинки именинникам в Ильин день

08:31

Германия отправляет в Украину самое новое оружие, которого нет даже у германской армии - ШольцВидео

08:31

Гороскоп на сегодня 2 августа 2022: Близнецам – деньги, Львам – везение, Скорпионам – тайные желанияВидео

08:24

Байден подтвердил ликвидацию лидера Аль-Каиды в результате операции ЦРУВидео

Реклама
08:03

Что будет, если пить кефир на ночь: информация, советы, рекомендацииВидео

07:56

Десятки "двухсотых" и пылающий ЗРК "ТОР": авиация ВСУ сожгла оккупантов на ХерсонщинеВидео

07:36

"Он бандеровец": в Николаевской области оккупанты убили россиянина, его "сдал" односельчанинВидео

07:10

"Путин захватит все": Трамп сделал циничное заявление о войне в Украине

06:34

Россия отводит войска на Донбассе и вероятно прекращает наступление на Славянск - ISWВидео

06:30

Гений стратегии Путинмнение

06:03

"Путин будет испепелять их": астролог рассказал, по каким городам Украины РФ нанесет ядерный ударВидео

05:35

Армия Украины зайдет в Крым без всякой дипломатии, нам нужна артиллерия – военный экспертВидео

05:20

Самые вкусные и очень сладкие помидоры на зиму: удивительно простой рецептВидео

05:05

Жара до +38°: синоптик дал экстремальный прогноз и назвал срокиВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять