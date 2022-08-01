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"Своих даже не забирают": буряты и россияне убивают друг в друга на Херсонщине

1 августа 2022, 14:15

В оккупационной армии назрел серьезный конфликт.

Бурят
Бурят / скриншот, УНИАН

Российские солдаты на временно оккупированной Херсонщине паникуют в ожидании наступления ВСУ. От отчаяния буряты и россияне стреляют друг в друга.

Командир взвода бригады Богуна Андрей в эфире радио "НВ" рассказал, что причиной этому россияне бросают представителей нацменьшинств и с так называемых республик на наиболее горячие направления.

По его словам, в Херсонской области из-за этого проходят постоянные перестрелки между россиянами и бурятами. Он подчеркнул, что у подразделений из Бурятии свои командиры, которые российским не подчиняются. И даже если в рядах оккупантов проходит расселение, то россияне не пускают к себе бурят, а те наоборот.

"Стреляются между собой, ссорятся... Это нормальное явление, мы уже к нему привыкли. Чем больше будут они ссориться, тем лучше для нас. И интересно, что они своих убитых даже не забирают", – подчеркнул командир взвода бригады Богуна.

Напомним, что контрактников из Бурятии, которые отказались воевать в Украине, помещают в СИЗО возле оккупированного РФ Луганска. Отказники говорят, что после того, как они написали рапорта, командование начало их запугивать и угрожать.

Также мы рассказывали, что во время зачистки украинскими военными освобожденного от врага поселка Потемкино в Херсонской области, в вещах мертвых десантников-бурятов были найдены ценные вещи, которые они силой отобрали у украинских граждан.

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