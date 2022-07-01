Зачистка пригорода Херсона: ВСУ "покрошили" боевых бурятов Путина

Бурятских оккупантов вышвырнули из пригорода Херсона / warfare.com.ua

Во время зачистки украинскими военными освобожденного от врага поселка Потемкино в Херсонской области, в вещах мертвых российских десантников были найдены ценные вещи, которые они силой отобрали у украинских граждан.

Как рассказали в оперативном командовании Пивдень в Facebook, военнослужащие 60-й отдельной пехотной бригады ВСУ провели успешное наступление и освободили поселок Потемкино в Херсонской области.

"При этом они отбили несколько контратак российских оккупантов, уничтожили захватнические БМП и танки, а также "поймали" одного "Тигра", - отметили в ВСУ.

"Во время зачистки населенного пункта наши военнослужащие нашли в вещах мертвых российских десантников ценные вещи, которые они силой отобрали у украинских граждан. Это золотые и серебряные кольца, цепочки и серьги, юбилейные монеты и часы. Жители Потемкино признавались, что оккупанты похищали их ценные вещи с нечеловеческой жестокостью, особенно отмечались буряты. После освобождения поселка от преступников-рашистов местное население с облегчением вздохнуло, а украинские военные довольны результатом. Золото и серебро передадут на церковь в Киевский патриархат", - сказано в сообщении.

/ Facebook/okPivden

В командовании отметили, что случаи мародерства это обычное поведение россйского солдата: они убивают и похищают на поле боя и в захваченных населенных пунктах вещи, которые находятся при убитых или раненых, собственность мирного местного населения.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Херсонской области украинские защитники выбили российских оккупантов из села Потемкино.

Местное население вздохнуло с облегчением. Об этом заявили Вооруженные Силы Украины.

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