Армия Украины успешно продвигается в Херсонской области, несмотря на мощную оборону РФ – ОК Юг

Войска Украины проводят военную операцию на Херсонщине и просят всех сохранять спокойствие / Коллаж Суспільне, Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины ведут успешные контрнаступательные действия в Херсонской области. Оккупанты обстреливают населенные пункты в регионе, пытаясь оказать психологическое давление на украинцев. Враг соорудил мощные рубежи обороны, однако даже с них россияне вынуждены отступать. Об этом заявила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны Оперативного командования Юг Сухопутных войск ВСУ Наталья Гуменюк.

В эфире 24 канала она рассказала о том, что наступательные действия украинских войск на Херсонщине сейчас можно назвать достаточно успешными.

Читайте такжеГород виден в прицелы: у Зеленского назвали главное условие освобождения Херсона"Российским оккупантам очень тяжело. Враг соорудил мощную оборону в Херсонской области, но мы продвигаемся", - отметила Гуменюк.

По ее словам, оккупанты РФ уже потратили множество сил на оборудование второго и третьего оборонительных рубежей во временно захваченных населенных пунктах региона, однако им приходится пользоваться запасными редутами, поскольку украинская армия оттесняет врага.

Как утверждает спикер ОК ЮГ, российские войска наносят ракетные и артиллерийские удары по территориям, которые либо был только что освобождены, либо не были под оккупацией. Такие действия объясняются их психологическим давлением на украинцев.

"Они хотят доказать, что никуда не бежали, а имеют длинные руки, и могут достать тех, кто еще не видел их собственными глазами", - сказала Гуменюк.

Также она добавила, что военное командование сейчас не сообщает названий населенных пунктов, которые удалось освободить ВСУ, однако продвижение идет.

"Когда мы закрепимся на этих рубежах, то обязательно об этом сообщим. Однако пока идет военная операция призываю всех сохранять спокойствие и ждать официальных сообщений, поскольку только военные знают, где они, куда идут и какие успехи имеют", - подчеркнула Наталья Гуменюк.

Смотрите видео ТСН – Жданов рассказал о контратаках сил обороны Украины в Херсонской области

Ситуация в Херсонской области

Вооруженные силы Украины проводят контрнаступательные действия в Херсонской области. Мэр Мелитополя Иван Федоров ранее рассказал, что украинская армия значительно продвинулась в регионе и добралась до границ захваченного Херсона. Он убежден в том, что в ближайшие недели ВСУ освободят оккупированный город.

В американском Институте изучения войны предполагают, что контратаки ВСУ будут нести все более серьезную угрозу российским оккупационным войскам в Херсоне. Успешные действия сил обороны Украины уже вынудили оккупантов сосредоточиться на обороне занятых позиций вдоль южной оси.

Спикер Банковой Алексей Арестович рассказал, что украинские партизаны 20 июня расстреляли в оккупированном Херсоне сотрудников оперативного спецподразделения ФСБ, которые пришли поесть шашлык в одном из ресторанов. По его словам, город ожидает много событий, когда будет освобождение.

Другие новости: